Consiliul de supraveghere al companiei de stat Transelectrica l-a numit pe Cristian-Eugen Radu in functia de presedinte al boardului, in timp ce Corina Popescu, fost secretar de stat in Ministerul Energiei in guvernul Dacian Ciolos, a fost numita director general al societatii.

”Avand in vedere incetarea la data de 31 mai a calitatii de membru si presedinte al directoratului a lui Ion-Toni Teau, raportat la faptul ca pana la data de 31 mai nu a intervenit acceptarea expresa a mandatului de membru al directoratului de catre Luca-Nicolae Iacobici, pentru asigurarea continuitatii activitatii companiei, numeste incepand cu data de 1 iunie, in functia de presedinte al directoratului, (denumit alternativ director general executiv sau chief executive officer al societatii) al companiei nationale de transport al energiei electrice Transelectrica, pe Georgeta-Corina Popescu”, arata un comunicat transmis Bursei de Valori Bucuresti (BVB).

Schimbarea vine dupa ce compania a anuntat luni ca l-a numit pe Luca-Nicolae Iacobici in functia de membru provizoriu si presedinte al directoratului, incepand cu 1 iunie, in locul lui Toni Teau, urmand sa ocupe acest post pana la 16 septembrie.

Mandatul este acordat pentru perioada ramasa din durata de valabilitate a mandatului predecesorului sau, respectiv pana la data de 16 septembrie.

"Numirea lui Luca-Nicolae Iacobici va deveni efectiva incepand cu data semnarii in fata notarului public a declaratiei de acceptare a mandatului de membru al directoratului companiei nationale de transport al energiei electrice Transelectrica", a mentionat compania.

In luna martie, consiliul de supraveghere al Transelectrica a numit-o pe Corina Popescu in functia de membru al directoratului ca urmare a unei proceduri de selectie demarate in a doua parte a anului 2016, prin intermediul unui expert independent.

Transelectrica a realizat in primul trimestru al anului un profit net de 71,05 milioane lei, in scadere cu 28% fata de perioada similara a anului trecut, in conditiile in care cheltuielile au urcat intr-un ritm mai mare decat veniturile.

Sursa foto: Agerpres foto