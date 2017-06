OMV, actionarul majoritar al OMV Petrom, cea mai mare companie petroliera din Romania, si grupul rus Gazprom ar putea dezvolta impreuna un terminal de gaze naturale lichefiate (GNL) de mica dimensiune in zona coastei rusesti a Marii Negre, a anuntat grupul energetic austriac dupa semnarea unui memorandum de intelegere.

Documentele privind dezvoltarea viitoare a parteneriatului strategic intre cele doua companii au fost semnate la Forumul Economic International de la Sankt Petersburg de catre directorul general al Gazprom, Alexey Miller, si presedintele boardului executiv al OMV, Rainer Seele, informeaza News.ro.

Memorandumul prezinta principiile unei posibile cooperari intre grupul austriac si cel rus pentru coordonarea activitatilor de dezvoltare a infrastructurii de transport a gazelor naturale necesara pentru furnizarea acestora catre Europa Centrala si de Sud-Est.

OMV si Gazprom au mai semnat un acord cadru, avand intentia sa colaboreze la un proiect integrat pentru constructia unui terminal de productie a gazelor natural lichefiate la scara redusa, pe coasta Marii Negre din zona Rusiei.

De asemenea, intelegerea vizeaza transportul gazelor produse, precum si partea de marketing si vanzari.

Gazprom asigura in prezent o treime din necesarul de gaze al Europei, contributia sa crescand de la un sfert in ultimele doua decenii.

Grupul considera ca poate creste livrarile de gaze, in pofida temerilor Uniunii Europene ca blocul comunitar devine prea dependent de resursele energetice ale Rusiei.

Gazprom livreaza gaze in Europa pe trei rute, respectiv prin Ucraina, ruta Yamal-Europa via Belarus si Polonia, si noua conducta Nord Stream pe sub Marea Baltica, catre orasul german Greifswald.

Compania a semnat in aprilie un acord de co-finantare a gazoductului Nord Stream 2, care va transporta gaze din regiunea arctica in Germania, cu companiile europene Uniper, Wintershall, Shell, OMV si Engie.

Potrivit grupului rus, constructia gazoductului Nord Stream 2, va creste cota Gazprom pe piata europeana, in pofida concurentei gazelor lichefiate venite din Qatar si Statele Unite, in timp ce livrarile prin intermediul Ucrainei vor scadea.

OMV detine 51,01% din actiunile OMV Petrom, statul roman, prin Ministerul Energiei, detine 20,64%, Fondul Proprietatea detine 12,57%, iar 15,79% se tranzactioneaza liber la Bursa de Valori Bucuresti si la Bursa de Valori Londra.

In decembrie anul trecut, OMV si Gazprom au semnat un alt acord, prin care fac schimb de active. Gazprom primea un pachet de 38,5% din actiunile companiei norvegiene de explorare si productie de petrol OMV Norge, in schimbul caruia a oferit un pachet de aproape 25% dintr-un proiect legat de zacamantul Uregoi din Siberia, de petrol, gaz si condensat.

