Vulcan SA Bucuresti, companie aflata in insolventa din anul 2013, a realizat anul trecut afaceri de circa 48,5 milioane de lei (10,6 milioane euro), mai mult decat dublu fata de anul precedent, pe fondul cresterii volumului de contracte, insa pierderea s-a adancit cu 12%, la 13,62 milioane lei (3 milioane euro), in conditiile in care veniturile totale au fost mai mici cu 24%, ajungand la 33,9 milioane de lei, arata raportul financiar anual.

Veniturile din exploatare s-au redus cu 28%, la 30,06 milioane lei, iar cheltuielile de exploatare au fost mai mici cu 20%, ajungand la 42,77 milioane lei, informeaza News.ro.

Astfel, Vulcan a realizat anul trecut venituri totale de 33,87 milioane de lei, cu un sfert mai mici decat in 2015, in timp ce cheltuielile au avut un declin mai redus, de 16%, de la 56,36 milioane lei la 47,5 milioane lei.

Pentru acest an, compania isi propune sa-si majoreze cifra de afaceri, prin extinderea si dezvoltarea pe piata interna, dar si pe cea externa. Totodata, vrea sa reia relatiile de afaceri cu clientii traditionali.

Vulcan se asteapta sa obtina in 2017 profit din activitatea de exploatare, in conditiile in care a primit in martie o comanda de 270 unitati de pompare de la compania de petrol si gaze a statului Kuwait, Kuwait Oil Company (KOC). Contractul, cu o valoare de 10 milioane dolari, este cel mai mare pentru unitati de pompare din istoria de peste 110 ani a companiei romanesti, potrivit administratorului judiciar Euro Insol.

Daca Vulcan isi va onora obligatiile asumate prin contract, cu livrare pana la finalul anului, KOC va lansa o noua comanda pentru alte 700 de pompe, care va acoperi intreaga capacitate de productie a Vulcan SA pentru anii 2018-2019.

Vulcan SA produce echipamente si utilaje industriale de tonaj mediu si greu, destinate in principal industriei energetice si celei petroliere, dar si altor industrii precum cea chimica, petrochimica sau metalurgica.

Astfel, compania fabrica unitati de pompare pentru extractia petrolului, cazane energetice de abur si cazane industriale, circuite de inalta presiune si temperatura pentru centrale termoelectrice sau componente pentru centrale nuclear-electrice.

Pe piata interna, Vulcan a executat peste 85% din cazanele existente in prezent in termocentralele din Romania, cele mai reprezentative fiind cele de la Turceni, Rovinari, Bucuresti Progresul, Brazi, Craiova II si Brasov.

Compania exporta unitati de pompare pentru extractia petrolului din anul 1968 catre tari precum Siria, Turcia, Egipt, SUA, Brazilia, Argentina, India si Rusia.

La finele anul trecut, actionarul majoritar al Vulcan, Grupul Energetic Tender, detinut de omul de afaceri Ovidiu Tender, controla 75% din actiunile companiei. Restul titlurilor se impart intre alte persoane fizice (13%) si firme (12%).

Vulcan avea la 31 decembrie 2016 un numar de 532 de salariati, in scadere de la 568 cu un an in urma.

Societatea a fost infiintata in anul 1904 ca sucursala a unei companii austriece, proprietatea uzinelor din Brno-Konigsfelder Maschinenfabrik, pentru a deveni in anul 1990 Vulcan SA.

