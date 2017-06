Bio Terra Med, infiintata in 2001, detine 3 centre in Bucuresti, iar activitatea acesteia este structurata astfel: un ambulatoriu cu diferite specialitati medicale, un centru de recuperare de fizioterapie si recuperare medicala, un laborator de analize medicale si un spital cu profil de oncologie si radioterapie (HIFU Terramed Conformal). Compania are 55 angajati si, in acelasi timp, mai are peste 100 de medici colaboratori.

Compania a inregistrat anul trecut cifra de afaceri de 1,15 milioane euro si estimeaza o crestere cu 25% pentru anul 2017. “Intentionam sa ne dezvoltam in tara si Estul Europei, prin deschiderea de centre de ecoterapie. Investitia intr-un singur centru o estimam la valoarea de aproximativ 1,2 milioane de euro”, a comunicat pentru wall-street.ro Virginia Ioan, director de marketing Bio Terra Med.

Incepand din luna martie a acestui an, centrul medical Bio Terra Med a devenit partenerul exclusiv pentru Europa de Est al companiei franceze Theraclion, producatorul de echipamente de ecoterapie destinate tratarii fibroadenoamelor la san si a nodulilor benigni solizi de tiroida.

