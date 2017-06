Magazinul va fi deschis pe tot parcursul verii, pana pe 17 septembrie. Hipermarketul are o suprafata de 1.350 mp si este situat pe strada Primaverii.

Raioanele magazinului includ legume si fructe, brutarie, alimente de baza, dulciuri, bauturi, produse nealimentare si drogherie.

„Am ales Sovata pentru ca este un important punct turistic, este primul magazin din acest oras”, declara Valer Hancas, manager corporate affairs & comunicare Kaufland Romania.

Kaufland se numara printre cele mai mari companii de retail din Europa, cu peste 1.300 de magazine in sapte tari si o retea de 115 magazine in Romania.

Compania a raportat o cifra de afaceri de 9,691 miliarde lei (2,134 miliarde euro) in 2016. In 2015 compania a incheiat cu afaceri de 9,17 mld. lei in 2015 (aproximativ 2 mld. euro), in crestere cu 14,7% fata de anul anterior. Germanii si-au majorat profitul cu 58%, la 649 mil. lei (146 mil. euro). In cursul anului 2016, compania a investit peste 110 milioane euro in modernizarea si extinderea retelei.