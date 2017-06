Producatorul de medicamente Zentiva a realizat anul trecut un profit net de 73 milioane lei.

Dividendul brut este in valoare bruta de 0,15 lei/actiune. ”Dividendele se vor plati la data de 9 Iunie (data platii), atat pentru platile prin transfer bancar, cat si pentru platile in numerar”, arata raportul societatii.

Compania Zentiva SA este controlata de grupul farmaceutic francez Sanofi si are o valoare de piata de 883,9 milioane lei (196,4 milioane euro).

Compania a realizat in primul trimestru al acestui an o cifra de afaceri de 110,3 milioane lei, mai mare cu 10% fata de perioada similara a anului trecut, in timp ce pro­fitul net a scazut cu 10% la 18,15 milioane lei.

Actionarii principali ai Zentiva sunt companiile Venoma Holdings Limited, din Cipru, cu 50,98% din actiuni, si Zentiva NV, din Olanda, cu 23,92% din actiuni.

