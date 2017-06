Dupa Bihor, catalogat drept „patria pantofilor”, si judetul Suceava este campion in productia de incaltaminte, doua nume cunoscute atat national, cat si international, fiind Marelbo si Denis Shoes, companii detinute de antreprenori romani. Ambele firme au bifat anul trecut afaceri si profit in crestere, arata datele publicate pe Ministerul de Finante.

Compania Marelbo, business lansat in urma cu 30 de ani de familia Bobu, detine o unitate de productie in Vicovu de Sus, judetul Suceava, in care lucreaza circa 450 de angajati. Producatorul este reprezentat pe piata prin doua companii – Marelbo Prod-Com si Marelbo Shoes. Cumulat, afacerile au atins anul trecut 66 milioane lei si un profit net de 15,7 milioane lei.

Pentru acest an compania avea bugetate investitii de aproximativ doua milioane de euro, bani alocati in special achizitiei de utilaje noi. De asemenea, familia Bobu avea in plan extinderea retelei de magazine atat la nivel national, cat si international.

„In prezent avem 47 de magazine fizice plus magazinul online. Intentionam sa mai deschidem magazine in cateva orase din Romania si in Bucuresti in mall-urile importante. Ne propunem sa deschidem magazine fizice si in cateva tari din Europa, cum ar fi de exemplu Ungaria, Bulgaria sau Austria”, declara Ionut Bobu intr-un interviu acordat wall-street.ro.

Un alt jucator important este si grupul Denis, proprietarul brandurilor Why Denis si Anna Cori. Grupul sucevean, controlat de familia Ilie si Ana Cornea (foto sus), detine o fabrica in Suceava unde intentioneaza sa produca pana la 1.600 de perechi de pantofi pe zi. De asemenea, compania se apropie de 40 de magazine proprii, sub cele doua branduri.

Activitatea companiei este operata prin firmele Denis si Denis Shoes, care au inregistrat anul trecut afaceri cumulate de 54,4 milioane lei si un profit net de 2,5 milioane lei.

Cei mai mari cinci producatori de incaltaminte din Romania, cu fabrici in judetele Bihor, Timis si Bucuresti, au incheiat anul trecut cu afaceri cumulate de peste un miliard de lei.