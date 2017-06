Georgiana Gheorghe, cea care in 2012 facea primii pasi in antreprenoriat cu Creperie D’Amour (o afacere cu clatite care se adresa zonei de evenimente corporate si mobile business), s-a reorientat in acest an, pastrand insa nisa. A investit intr-o prima faza 250.000 de lei intr-o fabrica de clatite si vrea sa duca brandul Clatette spre consumatorul din retail.

“Povestea Clatette este o continuare fireasca a ceea ce a fost Creperie D’Amour in 2012-2016. Daca Creperie D’Amour mergea mai mult pe zona de mobile business sau evenimente corporate, Clatette este un brand care incorporeaza mai multe tipuri de produse si au adresabilitatea consumatorului din retail. Produsele sunt proaspete, sunt ambalate si trebuie sa stea la temperatura controlata”, a povestit Georgiana Gheorghe in emisiunea Profesionistii in Retail.

Intr-o prima faza, antreprenoarea a investit 250.000 de lei printr-o linie de finantare bancara intr-un atelier de productie situat in sectorul 2 din Bucuresti. Banii au fost alocati amenajarii fabricii, achizitionarii de echipamente si autorizatiilor. In fabrica lucreaza in prezent 3 angajati, Georgiana avand in plan recrutarea a doua noi persoane incepand din toamna.

Obiectivul pentru acest an este listarea produselor in retelele de retail si atingerea unei cifre de afaceri de 300.000 de lei. Mai mult, din toamna va investi alti 250.000 de lei, buget alocat achizitiei de noi echipamente si a unei masini pentru livrare.