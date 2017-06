Cat de greu este sa lansezi pe piata romaneasca un brand de cosmetice, in conditiile in care piata este atat de ofertanta si are o traditie de zeci de ani?

Cu siguranta e nevoie de multa incredere, perseverenta si calitate pentru a convinge femeile sa incerce alte produse de ingrijire, decat cele cu care s-au obisnuit deja.

Daniela Mincu, farmacist cu 8 ani de experienta, a avut curajul de a-si transforma pasiunea in business, cu doi ani in urma. Pasionata de efectele uleiurilor naturale asupra pielii, si-a propus sa creeze propria ei gama de produse cosmetice bazate pe ingrediente naturale.



Ideea cu care a pornit la drum a fost faptul ca femeile ar trebui sa aplice pe pielea lor doar produse cosmetice create din ingrediente naturale. si s-a gandit ca daca lanseaza un business in aceasta directie, singurul lucru care o poate ajuta sa se numere printre cele mai mari branduri de cosmetice din Romania este calitatea superioara, premium.

Asa s-a nascut brandul de produse cosmetice CREMERIA.

Daniela foloseste pentru cele 10 produse din portofoliul CREMERIA doar ingrediente rare, pe care le cumpara din Europa.

In primii 2 ani de la crearea brandului CREMERIA a investit peste 70.000 de euro. Desi afacerea ei concureaza cu branduri gigant in domeniul produselor de ingrijire, a reusit sa-si creeze un public fidel, care apreciaza uleiurile naturale folosite in compozitia cremelor.

Toate produsele sunt create dupa o retete cu baza naturala, in care sunt integrate uleiuri pretioase la nivel mondial, renumite pentru efectele lor. Printre acestea se numara uleiul de jojoba, macadamia, baobab, rodie, avocado, alaturi de ingrediente active din plante, care au teste de eficacitate.



Toate retetele sunt realizate in colaborare cu specialisti din industria cosmetica si farmacisti, de aceea nu produc reactii adverse asupra tenului.

Produsele CREMERIA sunt produse 100% romanesti, cu ingrediente active naturale, create de un farmacist cu experienta, iar calitatea lor cea mai importanta este ca hidrateaza, repara, regeneraza si stimuleaza sinteza de colagen.

“Pentru o piele imbracata in complimente, incercati produsele CREMERIA”, spune farmacistul Daniela Mincu.