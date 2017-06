Dupa ce timp de patru ani a condus o afacere cu clatite, care se adresa in special mediului de business, Georgiana Gheorghe a investit, in prima faza, 250.000 de lei intr-un nou brand de clatite – Clatette – targetand consumatorii din retail.

“Povestea Clatette este o continuare fireasca a ceea ce a fost Creperie D’Amour in 2012-2016. Daca Creperie D’Amour mergea mai mult pe zona de mobile business sau evenimente corporate, Clatette este un brand care incorporeaza mai multe tipuri de produse si au adresabilitatea consumatorului din retail. Produsele sunt proaspete, sunt ambalate si trebuie sa stea la temperatura controlata”, a povestit Georgiana Gheorghe in emisiunea Profesionistii in Retail.

Intr-o prima faza, antreprenoarea a investit 250.000 de lei printr-o linie de finantare bancara intr-un atelier de productie situat in sectorul 2 din Bucuresti. Banii au fost alocati amenajarii fabricii, achizitionarii de echipamente si autorizatiilor. In fabrica lucreaza in prezent 3 angajati, Georgiana avand in plan recrutarea a doua noi persoane incepand din toamna.

“A fost greu sa gasim oameni intrucat cei din industria alimentara sunt foarte tentati sa plece in strainatate unde salariile sunt incomparabil mai mari. Este o provocare, am cautat oameni cu experienta de viata, nu neaparat cu calificare. Media de varsta este peste 45 de ani”, a mai spus antreprenoarea.

Obiectivul pentru acest an este listarea in comertul modern, dar si in retelele de tip “to go”.

“Aici avem un alt tip de impachetare, avem 15 retete de umpluturi, o caserola cu o forma inedita si ergonomica. Targetez tinerii active, cu job, preocupati de cariera, dar nu neglijeaza alimentatia sanatoasa”, a completat Georgiana.

In privinta provocarilor cu care s-a confruntat in lansarea acestui nou business, antreprenoarea vorbeste de “hatisul legislativ”.

“Eu inteleg faptul ca vorbim de siguranta consumatorului insa fara ajutorul consultantilor nu l-as fi deslusit. Am avut si sprijinul fostilor colegi, insa ca antreprenor nu iti permiti sa ai o armata de specialisti langa tine. Focusul ca producator este pe calitatea produsului, restul trebuie externalizat”, mai spune Georgiana.

Pentru acest an, antreprenoarea estimeaza afaceri de 300.000 lei. In privinta planurilor pe termen mediu, proprietara Clatette vizeaza in 2-3 ani lansarea brandului si in tarile din apropiere, respectiv Ungaria, Bulgaria.