Cele mai mari 10 retele de comert modern au reusit sa obtina in 2016, in Romania, profituri cumulate de 321 milioane euro, in crestere cu 15% fata de anul anterior, la o cifra de afaceri cumulata de peste 10 miliarde de euro, in crestere cu 10% comparativ cu 2015, potrivit datelor din bilanturile financiare depuse la Ministerul Finantelor, consultate de News.ro .

Kaufland Romania, care a ajuns la o retea de 115 hipermarketuri, a inregistrat anul trecut o cifra de afaceri de 9,69 miliarde lei (2,13 miliarde euro), in crestere cu 5,6% fata de 2015, potrivit datelor transmise de companie.

Potrivit datelor publicate pe site-ul Ministerului de Finante, retailerul a inregistrat un profit de 653 de milioane de lei (145 de milioane de euro), in crestere cu 0,67% fata de anul anterior. Grupul german Kaufland a intrat pe piata din Romania din anul 2005.

Kaufland avea anul trecut, in medie, 14.070 de angajati in Romania, cu 6% peste media anului 2015, fiind unul dintre cei mai mari angajatori din tara.

Dupa cifrele de afaceri din 2015, a doua pozitie a podiumului este ocupata de francezii de la Carrefour, care si-au crescut vanzarile cu 10% in Romania, pana la aproape 5,6 miliarde lei (1,26 miliarde de euro). Si profitul net a crescut cu 28,5%, pana la 164 milioane lei (36,4 milioane euro).

Compania a ajuns la peste 9.100 de angajati.

Carrefour a ajuns, la finalul anului 2016, la o retea de 298 de magazine in Romania, din care 32 de hipermarketuri, 213 supermarketuri si 53 de magazine de proximitate. In 2016, Carrefour a integrat reteaua Billa din Romania, in urma achizitiei.

Carrefour a anuntat, la finalul lunii decembrie 2015, ca a semnat un acord cu grupul Rewe pentru achizitia Billa Romania, cu o retea de 86 de supermarketuri la nivel national.

Al treilea clasat in topul retailerilor este Lidl, care a ajuns in 2016 la o cifra de afaceri de 5,57 miliarde de lei (1,24 miliarde de euro) in Romania, in crestere cu 18% fata de 2015.

Retailerul german de tip discount, care a ajuns la o retea de 200 magazine in 2016, si-a crescut profitul cu 26,6%, pana la 217 milioane de lei (48,3 milioane euro).

Retailerul avea peste 4.200 de angajati in 2016. Parte a grupului Lidl&Schwarz, care detine cea mai mare retea de magazine de tip discount din Europa, Lidl a rebranduit toate cele 107 magazine preluate, in 2010, de la Plus si a deschis, intr-o singura zi - 6 octombrie 2011, 11 magazine noi in Romania.

Dupa ce in 2015 Auchan a trecut pe profit dupa doi ani de pierderi, in 2016 retailerul a ajuns din nou pe pierdere. Astfel, anul trecut francezii de la Auchan au inregistrat pierderi de aproape 24 milioane lei (5,3 milioane euro) in Romania.

Pe de alta parte cifra de afaceri a crescut cu 10%, ajungand la 4,89 miliarde lei (peste 1 miliard euro).

Retailerul a finalizat in 2014 cea mai mare tranzactie din retail, si anume achizitia celor 20 de hipermarketuri Real, de la grupul german Metro.

Prezent in Romania din 2006, Auchan a ajuns la o retea de 33 de hipermarketuri. Auchan Romania are in portofoliu 33 de hipermarketuri, cu 280.000 de metri patrati de suprafata neta de vanzare. Retailerul are in Romania circa 10.000 de angajati.

Si Metro Cash & Carry, care se adreseaza revanzatorilor, a inregistrat profit anul trecut. Primul retailer international care a intrat in Romania in urma cu peste 20 de ani a raportat un profit triplu fata de 2015, ajungand la 103 milioane lei (22,9 milioane de euro) in 2016, la o cifra de afaceri de 4,35 miliarde lei (968 de milioane euro). Nemtii aveau in 2016 peste 4.100 de angajati in Romania.

Mega Image a deschis in Romania 28 de supermarketuri si 40 de magazine de proximitate in 2016, iar numarul total al magazinelor operate de Ahold Delhaize pe piata locala a ajuns la sfarsitul anului trecut la 526, potrivit datelor publicate de companie.

Anul trecut, retailerul a inregistrat o cifra de afaceri de 4,3 miliarde de lei (961 de milione euro), in crestere cu 21,4% fata de 2015.

Mega Image a obtinut in 2016 un profit de 134,8 milioane lei (circa 30 milioane euro). Compania are peste 8.600 de angajati la finalul anului 2016.

Insa cea mai mare crestere a cifrei de afaceri a bifat-o Profi. Retailerul a incheiat 2016 cu venituri de peste 3,5 miliarde lei (788 milioane euro), cu aproape 40% mai mari decat in 2015, si un profit net de 126 milioane de lei (28,1 milioane euro), dublu fata de anul anterior.

Cu magazine prezente in 308 localitati si aproape 12.000 de angajati, Profi este reteaua de retail modern cu cea mai mare extindere geografica din Romania.

La inceputul lunii februarie, Consiliul Concurentei a anuntat ca a autorizat tranzactia prin care firma MEP Retail Investments, care face parte din fondul de investitii Mid Europa Partners ce detine clinicile Regina Maria, preia cele peste 500 de magazine din reteua Profi Rom Food din Romania.

Si afacerile Selgros Cash&Carry Romania au crescut anul trecut cu 12,3%, la 3,3 miliarde lei (732 milioane euro).

Profitul net a scazut in 2016 cu 41,5%, la 25,2 de milioane lei (5,6 milioane de euro), potrivit datelor raportate la Ministerul Finantelor.

Selgros Cash&Carry Romania este parte a Transgourmet Holding AG, a doua cea mai mare retea cash&carry si comert en-gros din Europa, cu operatiuni in Elvetia, Franta, Germania, Polonia, Romania si Rusia.

De asemenea, compania de retail Rewe Romania, care cuprinde doua divizii de discount cu brandurile Penny Market si XXL Mega Discount, a inregistrat, anul trecut, afaceri in crestere cu 7,8% fata de 2015, pana la 2,86 miliarde lei (636 milioane euro).

Si profitul net al companiei a urcat cu 84,7%, ajungand la 23,7 milioane lei (5,2 milioane euro).

Un alt retailer care nu a reusit sa aiba profit in 2016 este Cora Romania.

Reteaua a avut afaceri mai mari doar cu 1,2%, comparativ cu 2015, pana 1,74 miliarde lei (387 milioane euro), in timp ce pierderile s-au diminuat la 5,85 milioane lei (1,3 milioane euro), de la aproape 40 de milioane lei in 2015.

Sursa foto: Shutterstock/ Photobac