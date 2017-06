Proiectul initiat cu ocazia aniversarii a 25 de ani de activitate EY Romania isi propune ca, pana pe 18 iunie, sa stranga intrebari relevatoare. Cele mai bune 25 de intrebari vor primi raspunsuri intr-o carte care va fi lasata in luna octombrie a acestui an.

In ultimele 10 zile de campanie, EY te invita sa pui o intrebare care crezi ca va genera idei de impact, ce ar putea contribui la un viitor mai bun pentru Romania. Poti inscrie intrebarea ta pe platforma campaniei www.25deIntrebari.ro si dupa data de 18 iunie, dar aceasta nu va mai fi luata in considerare de catre reprezentantii juriului care vor selecta topul celor „25 de intrebari pentru viitorul Romaniei”.

„Suntem incantati sa vedem deschiderea publicul larg si a liderilor de opinie care au ales sa se implice in proiectul 25 de intrebari pentru viitorul Romaniei. Credem cu tarie ca initiativa EY are potentialul de a avea un impact real in viitorul tarii printr-o uniune a fortelor din sectorul public si privat. Descoperim intrebari noi in fiecare zi pe platforma de idei www.25deIntrebari.ro si ne bucura entuziasmul publicului pentru acest proiect”, a declarat Bogdan Ion, Country Managing Partner EY Romania.

Incepand cu 20 iunie, membrii juriului vor analiza intrebarile inscrise si le vor selecta pe cele preferate tinand cont de o serie de criterii: relevanta pentru tema campaniei; originalitate (sa atraga atentia asupra unor domenii din afara reflectoarelor); functionalitate (posibilitatea de a raspunde cat mai complex); impactul posibil (sa permita partilor interesate sa implementeze masuri exacte pentru a genera un curent transformator in Romania). Cele cinci criterii vor avea o pondere egala in evaluarea fiecarei intrebari, membrii juriului urmand sa realizeze un top cu cele mai importante 25 intrebari. Intrebarile care vor obtine un loc in lista favorita a liderilor de business vor fi anuntate in luna iulie.

Consultanti EY din Romania si de la nivel global vor raspunde la intrebarile alese de membrii jurului, oferind publicului larg si mediului de afaceri recomandari economice care ar putea contribui la viitorul Romaniei. Colectia de intrebari si raspunsuri va fi publicata atat sub forma unei carti fizice, cat si in format digital in luna octombrie a acestui an.

Pe website-ul www.25deIntrebari.ro au fost inscrise pana acum peste 100 de intrebari, printre care se regasesc: Putem sa inglobam tehnologia in munca noastra? Cum putem sa pregatim tanara generatie pentru viitorul pe care noi il construim azi? Ce as putea face pentru a aduce romanii inapoi in tara lor?

Platforma www.25deIntrebari.ro face parte din campania aniversara EY Romania, care marcheaza 25 de ani de activitate. EY este liderul de pe piata serviciilor profesionale din Romania, cu peste 700 de angajati in Romania si Republica Moldova si birouri in Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Iasi si Chisinau. Compania furnizeaza servicii integrate de audit, asistenta fiscala, asistenta in tranzactii si servicii de asistenta in afaceri catre companii multinationale si locale.