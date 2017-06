Grupul Electrica, care detine trei din cele opt distributii regionale de electricitate din Romania, a primit o cerere de chemare in judecata formulata de Societatea de Administrare a Participatiilor in Energie (SAPE), pretentiile solicitate fiind in valoare de aproximativ 800 milioane euro si reprezinta prejudicii cauzate "prin neurmarirea in trecut de catre Electrica a indeplinirii obligatiilor post-privatizare".

"In data de 8 iunie, Electrica a primit o cerere de chemare in judecata formulata de SAPE in contradictoriu cu Electrica, cu fosti administratori si directori ai societatii, cu Ministerul Economiei si cu Ministerul Energiei", arata un comunicat transmis de companie Bursei de Valori Bucuresti (BVB), scrie News.ro.

Potrivit celor sustinute de SAPE, pretentiile ar reprezenta "asa-zise prejudicii cauzate prin neurmarirea in trecut de catre Electrica a indeplinirii obligatiilor post-privatizare asumate de catre investitorii care au dobandit actiuni la societatile privatizate cu privire la care Electrica a actionat in calitate de vanzator, astfel cum aceste obligatii rezultau din respectivele contracte de privatizare", spun oficialii Electrica.

Aceste pretentii au facut obiectul notificarii transmise catre Electrica in anul 2015 de catre SAPE, raportate in 9 septembrie 2015. "Electrica va face demersurile necesare in vederea apararii intereselor sale si ale actionarilor sai si va informa in mod constant piata cu privire la evolutia acestui litigiu", precizeaza comunicatul. SAPE a fost infiintata in 2014, ca urmare a divizarii partiale a Electrica, inainte de listarea la bursa.

Grupul Electrica a inregistrat in trimestrul I al acestui an o pierdere de 51 milioane lei, comparativ cu un profit net de 142 milioane lei in perioada similara a anului trecut. Electrica a obtinut venituri operationale de 1,44 miliarde lei, in scadere cu 5% fata de aceeasi perioada a anului precedent. Totodata, compania a distribuit 4,6 TWh de energie electrica, in crestere cu 4%, la 3,68 milioane de utilizatori.

Grupul Electrica are 3,68 milioane de clienti si a distribuit aproximativ 17,5 TWh de electricitate in 2016, in crestere cu 2,6% fata de 2015.In urma listarii companiei la bursa, in 2014, statul nu mai este actionar majoritar, iar in consiliul de administratie mai detine doar trei din sapte locuri. Totusi, statul, prin Ministerul Energiei, ramane cel mai mare actionar, cu o detinere de 48,78%.Electrica are in prezent o valoare de piata de 4,85 miliarde lei (1,07 miliarde euro).

Sursa foto: chuyuss / Shutterstock