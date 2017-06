Purtatorul de cuvant al Guvernului, Alina Petrescu, a anuntat la finalul sedintei Executivului ca in urma unei intalniri pe care ministrul Energiei, Toma Petcu, a avut-o in cursul zilei de joi cu primarul general al Capitalei, s-a agreat ca actiunile ELCEN sa fie scoase la vanzare, Gabriela Firea exprimandu-si interesul ca Primaria sa le achizitioneze.

”Ministerul Energiei a prezentat o nota de informare privind situatia Societatii Electrocentrale Bucuresti (ELCEN). In urma unei intalniri pe care ministrul Energiei a avut-o chiar ieri cu primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, s-a agreat o solutie, dar ea depinde si de avizul Consiliului Concurentei, care a fost deja solicitat. Actiunile ELCEN ar urma sa fie scoase la vanzare, aceasta a fost propunerea Ministerului Energiei, iar Primaria Capitalei si-a manifestat intentia de a achizitiona aceste actiuni”, a declarat purtatorul de cuvant al Executivului, scrie News.ro.

Alina Petrescu a spus ca punctul de vedere de la Consiliul Concurentei a fost deja solicitat, iar pana la primirea acestuia nu s-a discutat despre o valoare a actiunilor care ar urma sa fie scoase la vanzare. ”Se vorbeste despre scoaterea la vanzare a actiunilor la nivelul pietei. Nu exista un orizont de timp in acest moment, adica in aceasta nota nu s-a spus - si din cate inteleg nici in discutia dintre ministrul Energiei si primarul Capitalei - o sa scoatem actiunile la vanzare intr-un timp de, pentru ca se asteapta aviz de la Consiliul Concurentei”, a explicat Alina Petrescu.

Ulterior, Petrescu a revenit si a precizat ca actiunile ELCEN vor fi scoase la vanzare la valorea lor nominala. Ea a mai spus ca s-a discutat, de asemenea, despre semnarea unei conventii intre RADET, ELCEN si Romgaz pentru a asigura furnizarea agentului termic si in aceasta iarna. Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice (RADET) si Societatea Comerciala Electrocentrale (ELCEN) ar putea fuziona, pana la inceputul iernii viitoare, urmand a fi administrate de Primaria Capitalei prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti, a anuntat, in 30 martie, ministrul Energiei, Toma Petcu.

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, declara atunci ca, dupa ce ministerele Justitiei si Finantelor Publice isi vor da avizele, se asteapta o hotarare de guvern prin care ELCEN sa fie dat in administrare municipalitatii. Administratorul judiciar al RADET, Gheorghe Piperea, declara, in 16 martie, ca RADET urmeaza sa fuzioneze prin absorbtie cu ELCEN, iar datoriile reciproce se vor sterge. Piperea a precizat ca fuziunea ar putea avea loc abia la un an de la confirmarea planului de reorganizare, estimata pentru noiembrie in acest an.

Sursa foto: Bignai / Shutterstock