Din pozitia de director de Comunicare si Public Affairs, Constantin Bratu va fi responsabil de dezvoltarea activitatilor de comunicare si public affairs derulate de Coca-Cola Romania - relatia cu mass-media si autoritatile publice, proiectele de promovare a companiei si a marcilor detinute de aceasta si proiectele de CSR, contribuind prin experienta sa la strategia de crestere a companiei, se arata intr-un comunicat de presa.

Sunt bucuros sa ma alatur companiei Coca-Cola si unei echipe care a obtinut rezultate remarcabile, prin inovatie si pasiune pentru excelenta, in cei 25 de ani de prezenta in Romania. Am convingerea ca, impreuna, vom dezvolta proiecte cu un impact semnificativ pentru comunitatea locala si vom continua sa construim o imagine relevanta a marcilor noastre Constantin Bratu, Public Affairs & Communication Manager pentru Romania si Moldova

Venirea lui Constantin Bratu in echipa Coca-Cola Romania si Moldova ne consolideaza eforturile de a comunica transparent si eficient cu toti cei interesati de operatiunile si rezultatele companiei. Un profesionist cu experienta sa este un atu important pentru echipa noastra Nicoleta Eftimiu, Franchise Country Manager Coca-Cola Romania si Moldova

Cu o experienta vasta in diverse domenii de business, Constantin Bratu a ocupat anterior functia de Head of Corporate Affairs la British American Tobacco, precum si Director General al Asociatiei Berarii Romaniei, unde a reprezentat cu succes interesele membrilor asociatiei in relatia cu autoritatile centrale, a coordonat campanii nationale de comunicare pentru categoria bere si a dezvoltat campanii de CSR, una dintre acestea fiind nominalizata ca Best Practice in cadrul Forumului European privind sanatatea si consumul de alcool.

Noul Director de Comunicare si Public Affairs detine un Executive MBA la ASEBUSS Kennesaw University si un master in Comunicare si Resurse Umane la Scoala Nationala de Stiinte Politice si Administrative.

Anterior, functia de Public Affairs & Communication Manager pentru Romania si Moldova a fost ocupata de Miruna Smeureanu, care a preluat, in luna martie a acestui an, coordonarea departamentului de marketing pentru operatiunile Coca-Cola Romania si Moldova.