Cei mai mari cinci distribuitori de medicamente si farmaceutice din Romania, acele companii care livreaza produsele in farmacii, spitale si drogherii, sunt printre cele mai profitabile companii din tara avand cifre de afaceri de sute de milioane de euro si profituri de milioane de euro. Vezi in continuare topul celor mai mari distribuitori de medicamente si cine administreaza afacerile acestora.

In topurile distribuitorilor de medicamente din anii trecuti se aflau inca doua mari companii care au intrat in insolventa. Polisano, care a inregistrat in 2015 cifra de afaceri de 527 milioane lei si ADM Farm - 94 milioane lei.

5. PharmaFarm SA - 165 mil. euro

PharmaFarm, membru al grupului Gedeon Richter Plc Ungaria, furnizeaza produse farmaceutice si parafarmaceutce in peste 2.500 de farmacii partere si in unitati spitalicesti. Compania romaneasca a inregistrat in 2016 cifra de afaceri de 753,5 milioane lei si profitul net de 4,57 milioane lei. Directorul general al distribuitorului de medicamente este Gabor Teleki.