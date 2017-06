O ora? Trei ore? Sau 24? Oricat de mare ar fi graba, Fastius Curier are raspunsul.

Serviciul Economic pentru livrare in 24 de ore

Accesibil. Si prompt. Serviciul Economic de la Fastius Curier iti protejeaza bugetul si-ti garanteaza livrarea in maxim 24 de ore oriunde in Bucuresti. Venim, luam trimiterile si… gata! Totul e rezolvat în stilul Fastius Curier: sigur, rapid si eficient.

Serviciul Prioritar livreaza in maxim trei ore

Alegind serviciul Prioritar de la Fastius Curier, esti sigur ca trimiterea ta ajunge oriunde în Bucuresti in maxim trei ore. Iti garantam asta fiindca stim sa învingem aglomeratia pentru a respecta timpul de livrare promis.

Serviciul Treispe pentru livrari in aceeasi zi

Treispe este primul serviciu de curierat dedicat exclusiv magazinelor online. Cu el, ai garantia ca orice comanda lansata pana la ora 13 e livrata in aceeasi zi, oriunde in Bucuresti. Astfel, tu vei putea sa te concentrezi imediat asupra vanzarilor urmatoare. Iar clientii vor fi impresionati de promptitudinea livrarii si vor reveni cu placere in magazinul tau online.

Serviciul Super Fastius – cel mai rapid curier din Bucuresti

O ora! Atit dureaza pina cind coletul tau ajunge la destinatie. Super Fastius acopera toate zonele de interes pentru business din Bucuresti. Din Soseaua Nordului pina la Piata Sudului, din strada Brasov pina în Est, la Bulevardul Chisinau, curierii nostri ajung super rapid atunci cind tu te grabesti mai tare.

Pe langa rapiditatea potrivita cerintelor tale, Fastius Curier iti ofera si alte avantaje la livrare.

Alerta SMS pentru destinatar

Pentru a creste gradul de success al expeditiei, destinatarul oricarui colet trimis prin Fastius Curier primeste un SMS de atentionare inainte de livrare.

Tracking in timp real

Folosind aplicatia de tracking online Fastius Curier, atat expeditorul cat si destinatarul stiu in fiecare clipa unde este si cand ajunge coletul trimis.