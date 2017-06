Grupul energetic german E.ON pregateste investitii de peste 450 milioane lei in acest an in Romania, cele mai mari de la intrarea pe piata. De asemenea, Engie Romania, unul din cei doi mari furnizori de gaze din tara, si-a planificat investitii de circa 225 de milioane de lei in acest an, in Romania.

E.ON pregateste investitii de peste 450 milioane lei in acest an, in Romania, si urmeaza sa instaleze 370.000 de contoare inteligente pana in 2020, a anuntat marti grupul.

“Imbunatatirea performantei retelelor continua sa fie prioritatea noastra. Pentru 2017 am bugetat investitii de peste 450 milioane de lei, cele mai mari de la intrarea pe piata din Romania”, a declarat Frank Hajdinjak, director general al E.ON Romania, intr-un comunicat, citat de News.ro.

De la intrarea pe piata din Romania, E.ON a investit 5,6 miliarde lei (1,4 miliarde euro).

Investitiile realizate de companiile E.ON din Romania au insumat anul trecut circa 438 milioane lei (97 milioane euro), fiind destinate cu precadere pentru finantarea lucrarilor de reabilitare si modernizare a retelelor de distributie a gazelor naturale si energiei electrice.

In sectorul de gaze naturale, compania a investit anul trecut 188 milioane de lei (42 milioane de euro), sistemul de distributie fiind reabilitat si modernizat pe o lungime de aproape 370 km si extins pe o lungime de aproximativ 64 kilometri.

”Pentru 2017 a fost prevazuta o suma similara, tintele principale vizate fiind modernizarea a circa 480 kilometri de conducte si bransamente (mai mult decat distanta rutiera dintre Bucuresti si Cluj-Napoca), si extinderea sistemului de distributie cu circa 60 kilometri”, se arata in comunicat.

Valoarea investitiilorin energie electrica a fost in 2016 de 234 milioane lei (52 milioane de euro).

”Pentru acest an a fost prevazut un buget de investitii apropiat celui din anul anterior, prioritatile fiind modernizarea si automatizarea retelelor”, spun oficialii companiei.

De asemenea, compania a instalat aproximativ 243.000 de contoare inteligente, dintre care circa 66.000 de unitati in cursul anului 2016.

Pentru acest an obiectivul este instalarea a circa 20.000 de contoare inteligente, urmand ca in perioada 2018-2020 sa fie instalate, conform planurilor actuale, alte 350.000 de unitati.

”Compania tinteste astfel, pana in anul 2020, montarea a aproape 600.000 de contoare inteligente, suma alocata in acest scop incepand cu anul 2014 fiind de circa 39 milioane de euro”, au mentionat reprezentantii E.ON.

Cerintele clientilor referitoare la solutii energetice inovative sunt in crestere, potrivit companiei.

”Portofoliul nostru s-a imbogatit anul trecut nu numai cu produse si servicii, ci si cu circa 20.000 de clienti noi, ceea ce ne confirma ca suntem pe calea cea buna”, a mentionat Frank Hajdinjak.

Cifra de afaceri consolidata a grupului de companii E.ON in Romania a depasit anul trecut pentru prima data pragul de 5 miliarde lei (circa 1,1 miliarde euro), cantitatile de gaze naturale si electricitate comercializate situandu-se la circa 29 TWh.

Previziunile actuale pentru acest an privind cifra de afaceri consolidata sunt de usoara crestere comparativ cu 2016.

Engie Romania pregateste investitii de 50 milioane euro in 2017, in Romania

Engie Romania, unul din cei doi mari furnizori de gaze din tara, si-a planificat investitii de aproximativ 50 milioane euro in acest an in Romania, in special in modernizarea si constructia conductelor de gaze, a declarat marti pentru News.ro presedintele-director general al companiei, Eric Stab.

”Am investit constant in ultimii ani si vom continua sa investim in sectorul energetic din Romania. In special in retea, unde mai sunt multe lucruri de facut, intai pentru ca trebuie sa le reabilitam continuu si apoi pentru ca gazoductele trebuie dezvoltate, pentru a raspunde cererii clientilor. Suma este asemanatoare celor din anii trecuti, de circa 50 milioane euro”, a afirmat Stab, pentru News.ro.

Compania a investit in 12 ani, de cand este prezenta in Romania, circa 1,1 miliarde euro.

Engie Romania va construi si o statie de gaz natural comprimat la Bucuresti, intrand astfel pe un sector mai putin dezvoltat, comparativ cu alte state.

”Sectorul energetic se schimba in mod dramatic, si nu doar in Romania. Astfel, ne concentram si asupra unor noi arii de investitii. Acum construim o statie de gaz natural comprimat, ce va fi gata la toamna. Este o piata noua”, a precizat directorul general al Engie Romania.

Investitia nu este una mare, dar este prima astfel de statie a companiei si prima care se construieste in Capitala.

”Statia se va adresa a ceea ce noi numim ‚flota captiva’: camioane mici, autobuze. Credem ca exista potential in aceasta directie. Si vom mai continua totodata sa investim si in acest sector in anii urmatori, vom testa piata si vrem sa mai construim si alte astfel de statii, in functie de cerere”, a precizat Stab.

Engie se va concentra si pe serviciile energetice in Romania.

”Vom face investitii si in sectorul de productie descentralizata de energie si in eficienta energetica, care este o piata cu mare potential”, a mai spus Stab.

Engie Romania este unul din cei doi mari furnizori de gaze de pe piata, alaturi de E.ON.

Grupul francez Engie este prezent in Romania in trei sectoare de activitate: gaze naturale, electricitate si servicii energetice.

Engie Romania si filialele sale au 1,6 milioane de clienti, opereaza o retea de distributie de circa 19.000 km, detin doua parcuri eoliene cu o capacitate totala de 100 MW si au 3.620 de angajati.

Sursa foto: Shutterstock/ bluedog studio