Ce este Festivalul Italian, in cate tari se organizeaza si care sunt evenimentele publice?

Anul acesta “Festivalul Italian” este organizat de catre birourile ICE - Agentia pentru Comert Exterior din 9 tari, si anume Australia, Azerbaidjan, Bulgaria, Israel, Georgia, Macedonia, Romania, Slovenia si Ungaria, in jurul Zilei Nationale a Republicii Italiene, 2 iunie.

Festivalul Italian in Romania, ajuns la cea de-a IX editie, organizat de ICE – Agentia, in colaborare cu Institutul Italian de Cultura si sub patronajul Ambasadei Italiei, cuprinde o serie de evenimente dedicate promovarii produselor Made in Italy, precum si initiative cu caracter cultural care sa puna si mai mult in valoare patrimoniul artistic al Italiei.

Pe parcursul unei luni, iubitorii de frumos si de bun gust au avut posibilitatea de a calatorii in lumea traditiei si a stilului de viata italiene, de-a lungul careia s-a imbinat gastronomia, moda, designul si cultura.



Pe langa evenimentele dedicate publicului larg, in cadrul Festivalului Italian am organizat si doua evenimente destinate profesionistilor si companiilor. La editia din acest an al evenimentului Italian Wine & Food Day au fost prezenti 25 de producatori de vinuri si produse alimentare, cu 13 mai multi faţa de anul trecut, iar la evenimentul ce va avea loc in ultima zi a festivalului, Italian Beauty & Care Day, vor participa 12 firme italiene din domeniu. Este o onoare pentru noi sa vedem ca de la an la an numarul partenerilor creste si ca reusim sa indrumam oamenii inspre calitatea 100% italiana.

De asemenea, publicul larg se poate bucura de reduceri in magazinele si restaurantele italiene preferate, in cadrul Saptamanii Modei si a Restaurantelor sau pot participa la diferite evenimente culturale pe parcursul intregului Festival Italian.

Ce producatori au fost la evenimentul Italian Wine & Food Day?

La Italian Wine & Food Day produsele expuse de producatorii italieni acopereau o gama vasta precum: vinuri si spumante, grappe, lichioruri, ulei de masline, produse din carne, mezeluri si dulciuri tipice, orez si produse din orez, cafea etc. Cele mai importante de retinut sunt statisticile italiene care spun ca exporturile de produse agroalimentare si vinuri au atins in anul 2016 cifra de 38,4 miliarde de euro (+4% fata de 2015), reprezentand 9% din totalul exporturilor italiene, incurajatoare pentru atingerea obiectivului de 50 de miliarde de euro la sfarsitul deceniului.

Astfel, Italia a devenit principalul producator si exportator de vinuri in lume, cu o productie in anul 2016 de 52,5 milioane de hectolitri, respectiv cu un export de 20,6 milioane de hectolitri (si o valoare de 5,6 miliarde de euro).

Pe ce loc se afla Romania in clasamentul partenerilor Italiei si ce se importa cel mai bine aici?

Romania se situeaza pe locul 14 in 2016 ca tara de destinatie a exporturilor italiene, cu 6,6 miliarde de euro conform datelor Institutului italian de statistica (ISTAT), in scadere cu 1,2% fata de 2015 si pe locul 15 in randul tarilor furnizoare, cu 6,24 milioane de euro.

Germania este principalul partener comercial al Italiei, atat la export, cat si la import, ca si in cazul Romaniei.

Principalele produse italiene exportate catre Romania in 2016 au fost: piei brute, tabacite si prelucrate, articole de voiaj, genti, blanuri (428,3 milioane de euro), tesaturi (384,9 milioane de euro), articole din material plastic (297,3 milioane euro), alte produse prelucrate din metal (281 milioane euro), alte articole textile (278,9 milioane de euro), produse siderurgice (274,5 milioane de euro).

Ce au exportat romanii catre Italia?

Produsele cele mai exportate din Romania catre Italia in 2016 au fost: articolele de imbracaminte, cu exceptia articolelor din blana (724,5 milioane euro), incaltaminte (614 milioane euro), autovehicule (457,8 milioane di euro), tutun (453 milioane euro), aparate de uz casnic (330 milioane euro), mobila (273 milioane de euro).

Ca director la Agentiei ICE Bucuresti, ce mesaj aveti pentru firmele din tara dumneavoastra de origine fata de piata romaneasca?

Romania este cu adevarat o piata cu un potential important care ar putea primi companii italiene. Dincolo de domeniile consacrate in care producatorii italieni si-au facut aparitia odata cu deschiderea granitelor in anii `90, astazi exista branse noi in care ar putea intra. Aici ma refer mai ales la proiectele din domeniul constructiilor si infrastructurii finantate prin noile granturi europene alocate pentru perioada 2014-2020. Anual primim cereri de asistenta din partea a sute de companii din ambele tari.