The Azores Sustainability & CSR Services a lansat studiul „Romania CSR Index 2017” , cea mai importanta analiza din Romania in domeniul responsabilitatii sociale.

Principalele concluzii ale studiului arata ca cele mai implicate companii in domeniul responsabilitaţii sociale si de mediu sunt cele din industriile: bere, bunuri de consum si constructii.

La polul opus, cele mai putin interesate industrii sunt cele din domeniile utilitati, energie si auto. Prin comparatie cu rezultatele de anul trecut, se mentine aceeasi tendinta in ceea ce priveste industriile interesate de CSR.

"Interesul pentru sustenabilitate si responsabilitate sociala (CSR) a crescut destul de mult in ultimii ani, motivele principale fiind efectele schimbarilor climatice tot mai pregnante, adancirea prapastiei dintre paturile sociale si a cresterii in consecinta a excluziunii sociale sau risipa alimentara din tarile bogate, in conditiile in care 1 miliard de oameni se duc la culcare flamanzi in fiecare zi. In plus, sustenabilitatea este considerata un factor cheie in inovarea tehnologica in industriile auto, energie, constructii si nu numai.

Prin studiul "Romania CSR Index” am dorit sa recunoastem cele mai transparente si implicate companii mari, sa analizam statusul CSR-ului in 2017 si sa crestem nivelul de constientizare privind practicile sustenabile in afaceri.

Ne-am bucurat sa vedem ca interesul companiilor a crescut chiar si fata de anul trecut, cand am lucrat la prima editie a indexului, si punctajele obtinute de companii sunt in general mai mari. In continuare domina multinationalele in top, insa speram ca in curand sa putem recunoaste si companii romanesti, mai ales ca din anul 2018 Directiva 2014/95/UE va impune organizatiilor cu peste 500 de angajati sa fie transparente privind informatiile non-financiare.", declara Alina Liciu, Consultant CSR, Fondator si Managing Partner The Azores.

Conform studiului, cele mai responsabile companii din Romania sunt:

Coca-Cola HBC Romania (un punctaj de 94.57%), Ursus Breweries (un punctaj de 82.56%); Raiffeisen Bank (un punctaj de 82.35%); Siveco Romania (un punctaj de 81.94%); OMV Petrom (un punctaj de 72.62%); ArcelorMittal Galati (un punctaj de 68.42%); Heineken Romania (un punctaj de 66.28%) si Telekom (un punctaj de 64.44%).

Coca-Cola HBC Romania se afla in topul „Romania CSR Index” pentru al doilea an consecutiv, cu un punctaj mai mare cu aproape 9 procente comparativ cu punctajul obtinut in 2016.

“Grupul Coca-Cola HBC a fost desemnat anul trecut, pentru a treia oara consecutiv, lider mondial si european al sustenabilitaţii in industria bauturilor, potrivit Dow Jones Sustainability Index. Pe plan local, Coca-Cola HBC a fost desemnata, pentru a doua oara consecutiv, cea mai responsabila companie din Romania. Suntem foarte bucurosi si mandri de aceasta recunoastere, cu atat mai mult cu cat sustenabilitatea este integrata in strategia de afaceri a companiei noastre. Iar importanţa pe care o acordam sustenabilitatii merge si mai departe: echipa noastra promoveaza in mod activ un stil de viata sustenabil, responsabil si se implica in reducerea impactului asupra mediului, in proiecte de mediu si proiecte pentru comunitate. Pentru compania noastra si pentru fiecare membru al Coca-Cola HBC, este foarte clar ca suntem ceea ce lasam dupa noi si ca ziua de maine incepe azi, cu fiecare dintre noi”, declara Irina Ionescu, Public Affairs & Communication Manager Coca-Cola HBC Romania.

Principalele rezultate ale studiului:

- Indicatorul pentru care au punctat cele mai multe companii (60%) a fost: Programele de dezvoltare si protectie din comunitatea locala;

- 25% dintre companii au avut punctajul 0;

- Indicatorul pentru care nicio companie nu a obţinut punctaj a fost: auditarea raportului de CSR;

- 21% dintre companii dezvolta programe de CSR strategic;

- Indicatorii care se refera la protecţia mediului inconjurator au fost foarte slab reprezentati in indexul de anul acesta.

Concluziile analizei

Conform Romania CSR Index 2017, nivelul de interes al companiilor a crescut usor fata de anul trecut. Acest avans se datoreaza in principal Directivei 2014/95/UE care va impune companiilor cu peste 500 de angajati sa publice informaţii non-financiare incepand cu anul 2018.

O mare parte dintre companii continua sa se concentreze pe implicarea in societate, insa proiectele au devenit mai strategice in sensul ca unele companii investesc de exemplu in educatia profesionala, incercand sa-si gaseasca astfel forta de munca calificata sau inalt-calificata.

Au crescut, de asemenea, investiţiile in programe de CSR strategice, care presupun schimbari la nivel operational, de exemplu instalatii care ajuta la eficientizarea consumului de resurse.

In plus, se contureaza tot mai mult interesul pentru responsabilitatea culturala: campanii care ajuta diversecomunitati sa-si pastreze traditiile, proiecte destinate protejarii patrimoniului cultural sau sprijinirea tinerilor artisti.

Metodologia studiului

Romania CSR Index 2017 a avut la baza o metodologie de evaluare care respecta patru referinte internationale, cele mai importante din domeniu: Directiva 2014/95/UE a Parlamentului European si a Consiliului, Obiectivele de Dezvoltare Durabila (SDG), Standardul Global Reporting Initiative si Dow Jones Sustainability Index.

Analiza a luat in calcul 100 dintre cele mai mari companii din Romania. in comparaţie cu anul trecut, cand au fost 36 de indicatori, anul acesta numarul a crescut la 43 de indicatori, impartiti in 9 categorii.

Un flash report al studiului poate fi descarcat de aici iar raportul complet va fi publicat la sfarsitul lunii iunie.