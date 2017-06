“In 2015, anuntam intrarea pe un nou segment de business, odata cu demararea procesului de achizitionare a pachetului majoritar din Stem Cells Bank, iar decizia de a cumpara un alt pachet de 40% reprezinta un pas firesc in dezvoltarea business-ului nostru. Odata cu integrarea acestui serviciu am putut oferi solutii complete pentru mama si copil in regim propriu, la momentul actual avand un total de peste 24.000 de nasteri in cele trei maternitati ale noastre”, a precizat Mihai Marcu, presedinte si director general al MedLife.

Stem Cells Bank a fost inaugurata in anul 2010 la Timisoara si este banca de celule stem cu un sistem de procesare bazat pe tehnologia Biosafe Sepax 2, si totodata singura banca privata de celule stem din regiunea Balcanica ce foloseste aceasta tehnologie, prin care prelucrarea si izolarea celulelor stem este complet automatizata, orice risc de contaminare in laborator fiind eliminat.

De asemenea, MedLife mai preia inca trei procente si din grupul Genesys Medical Clinic din Arad, unul dintre cei mai mari operatori privati de servicii medicale din zona de vest a Romaniei, compania detinand la momentul actual pachetul de 58%. MedLife Genesys Arad include un spital de mari dimensiuni, maternitate, ambulatoriu si laborator.

De-a lungul anilor, MedLife Genesys a dezvoltat mai multe centre medicale in orasele Deva, Hunedoara, Petrosani, Drobeta Turnu Severin si Targu-Jiu, in timp ce anul trecut a fost inaugurat centrul de radiologie si imagistica medicala, fiind singurul centru din Arad care dispune de un echipament radiologic digital. Din 2010 pana in prezent, MedLife a finalizat 15 achizitii, fiind operatorul cu cea mai mare expertiza pe acest segment de activitate.

Extinderea MedLife vine in conditiile in care compania s-a listat in decembrie la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) prin vanzarea a 8,84 milioane de titluri, ceea ce reprezinta 44% din pachetul total de actiuni ale companiei, mutare prin care V4C Eastern Europe Holding a iesit din actionariat. Compania a reusit sa stranga din piata 230 milioane lei (50,9 milioane euro) de la investitorii privati pentru actionarii care au iesti din companie. Pachetul majoritat al companiei MedLife este detinut de familia Marcu.

MedLife a raportat in primul trimestru al acestui an un profit net de 4,23 milioane lei, in crestere cu 15,5% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Cifra de afaceri a crescut in primele trei luni din acest an cu 26%, la 146,9 milioane lei, de la 116,2 milioane lei in perioada similara a anului trecut. Compania are o valoare de piata de 723,3 milioane lei (160,7 milioane euro).