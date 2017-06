Darius Pencea s-a nascut in Romania, dar a crescut in Austria, unde si-a descoperit spiritul antreprenorial. Asa se intampla ca in 2010 si-a vandut masinile pentru a deschide o firma de intermediere medicala pentru pacientii romani in spitalele din Viena, care este considerata "ultima speranta" la viata.

In urma cu 7 ani, Darius Pencea a fost contactat de un prieten din Romania care, aflat cu baiatul lui de 4 ani in Viena, bolnav de leucemie, avea nevoie de traducere in limba germana in spitalele din capitala austriaca. De atunci, a inceput sa traduca o perioada pentru mai multi pacienti romani pana cand, incurajat de acel prieten, Darius a transformat traducerea intr-o afacere. Asa aparut Austria Med, firma de intermediere pentru pacientii romani care se trateaza in Viena.

"Cand am deschis business-ul mi-a trebuit bani de plecare, a trebuit sa strang din dinti si sa strang suma de 25.000 de euro pentru a pune firma in functiune. A trebuit sa renunt la pasiunea la masini, pe care le-am vandut", spune Darius Pencea (38 ani), de profesie economist, dar care a cochetat tot timpul cu ideea de a deveni antreprenor.

Dupa infiintarea firmei, Darius a intrat intr-un program pentru start-up-uri al Camerei de Comert Austriece, in ianuarie 2010, de la care primeste subventii timp de 10 ani, de cel mult 250.000 de euro pe an.

In primul an de la infiintarea firmei, 300 de romani s-au tratat in spitalele din Viena prin intermediul lui Darius Pencea. Numarul pacientilor a crescut treptat, fapt pentru care in prezent Austria Med intermediaza lunar 25 de romani care nu pot fi tratati in Romania sau carora chiar nu li s-au mai dat nicio sansa la viata in tara. Cei mai multi sunt bolnavi de cancer.

Darius Pencea este platit de statul austriac

Pacientii completeaza un formular de pe site, care este tradus in germana si in cel mult doua zile lucratoare pacientul primeste o a doua opinie medicala a unui specialist din Austria. Imediat ce pacientul isi da acceptul pentru costul estimativ, angajatii Austria Med incep sa planifice venirea lui in Viena in cel mult 7 zile.

Catre Austria Med, pacientii nu platesc intermedierea propriu-zisa, ci doar ora de traducere taxata cu 75 euro+TVA (aprox. 90 euro), daca este cazul, pentru ca cei mai multi cunosc limba engleza. Totusi, nu poate incasa mai mult de 450 de euro/zi din traducere. Costurile de traducere sunt puse pe factura finala emisa de spital pentru interventii chirurgicale si tratament.

Pe langa veniturile din traduceri, Darius Pencea este platit de statul austriac pentru pacientii romani si eventual insotitorii lor care vin prin firma sa in Viena. Antreprenorul nu a dorit sa spuna care este comisionul primit, insa a precizat ca cifra de afaceri a Austria Med este de 600.000 euro in 2016 si creste anual cu 37%, in conditiile in care taxele sunt mai mari decat in Romania.

"Pacientul roman cand vine la noi nu este legat de o anumita clinica. Noi suntem subventionati de Camera de Comert Austriaca. Tocmai din acest motiv avem pacienti din diferite clase sociale, avem pacienti care isi permit, pacienti care fac un credit ipotecar, care vin prin donatii sau prin formular (n.r.: Formularul E 112 - decontare CNAS). Noi suntem subventionati pentru toata sederea pacientilor aici", spune fondatorul Austria Med.

80% din pacienti nu pun la dezbatere pretul sau costul estimativ.

In general, cei mai multi romani care ajung sa se opereze in Viena sunt oameni cu bani - oameni de afaceri, vedete, sportivi cunoscuti, manageri si CEO bine platiti. "80% din pacienti nu pun la dezbatere pretul sau costul estimativ", puncteaza fondatorul Austria Med. In functie de buget, ei aleg unde sa fie operati, fie la stat, fie la privat, insa nu si cand este vorba de interventii cardiovasculare care in Viena se fac doar la spitalul de stat AKH.

Dar, in ciuda banilor, "la Viena nu vine nimeni de placere. Toti ce care vin aici vin pentru ca nu au gasit solutii in alta parte. Viena este ultima speranta", subliniaza Darius Pencea.

"La ora actuala, turismul medical este o nisa mai greu de acceptat pentru ca pacientul vine la nevoie, vine cand este grav bolnav. Insa noi in mod indirect facem reclama tarii si anume pacientul nu vine niciodata singur. Insotitorul investeste in cazare, lasa bani pentru mancare, in infrastructura austriaca. La noi ajung mai ales cazurile oncologice, cu malformaiti, accidente sau arsi", adauga Pencea, care precizeaza totodata ca pacientii stiu cand vin in Austria, insa nu stiu cand pleaca. Sunt cazuri in care ei sunt nevoiti sa stea de la luni de zile la ani.

Il ultimii ani, banii lasati de pacientii romani in Austria sunt intre 200 si 500 milioane de euro pe an. El spune ca este greu de dat o medie de cheltuiala per pacient, intrucat sunt pacienti care primesc tratament de 10.000 euro, dar sunt si pacienti care, daca stau 2-3 luni in spital, ajung sa plateasca peste 300.000-400.000 euro pe interventiile medicale.

Problema este ca nu stiu cat voi rezista emotional. Am plans des.

El spune ca Viena "vinde foarte bine medicina, este o afacere intreaga", asta desi in Turcia sau Israel costurile sunt mai mici cu 20%. Insa oamenii grav bolnavi, fie din Romania sau alte tari, ajung in Viena pentru infrastructura medicala, pentru faptul ca interventii medicale pot incheie din prima zi si pentru speranta la viata, care in unele cazuri in Romania este anulata.

"Problema este ca nu stiu cat voi rezista emotional deoarece te implici, vrand-nevrand te implici. Cel mai mic pacient al nostru a avut 8 saptamani si cel mai varstnic a avut 86 de ani. Am plans des. Tin foarte des copii in brate. Sunt fericit ca am un copil sanatos si sunt fericit cand pacientii pleaca sanatosi acasa. Aceasta este cea mai buna veste pe care o pot primi si nu mai este vorba de bani", incheie Darius Pencea.

Sursa foto: Master Video/Shutterstock.com