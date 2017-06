Elena Oancea, estetician-chimist si fondator Careless Beauty, a intrat in lumea cosmeticelor organice cu mai bine de 25 de ani in urma, datorita parintilor sai. Impreuna cu familia sa, Elena Oancea a reusit sa construiasca o afacere in domeniul esteticii naturiste, inregistrand o cifra de afaceri de peste 200.000 lei anul trecut, iar pentru 2017 estimeaza o crestere de 10-15%. In ultimii doi ani compania a fost pe pierdere, iar anul acesta spera ca va inregistra profit in urma extinderii capacitatii de productie a laboratorului din comuna Topraisar, judetul Constanta.