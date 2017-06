Producatorul austriac Holzindustrie Schweighofer a primit sanctiuni in Romania de 100.000 de lei intr-un an pentru depasirile de volum, desi a sesizat din proprie initiativa Garda Forestiera, a declarat directorul general al Schweighofer Romania, Dan Banacu, in cadrul unei vizite la fabrica din Radauti a grupului.

“Grupul a primit sanctiuni de 100.000 lei intr-un an pentru depasirile de volum, desi a sesizat din proprie initiativa Garda Forestiera. Este vorba de 1.840 metri cubi de material lemnos, volum provenit din diferente de pe parcursul unui an si confiscat de autoritati, adica circa 0,5% din volumul total achizitionat in aceiasi perioada de fabrica din Radauti”, a spus Dan Banacu, potrivit News.ro.

Potrivit reprezentantiilor producatorului austriac, bustenii comercializati pe piata de masa lemnoasa sunt masurati la punctul de incarcare de catre furnizor, cu mijloace mecanice (clupa forestiera), si la destinatia finala, manual sau cu un echipament electronic cu laser. Compania sustine ca, in urma acestor doua masuratori, rezulta diferente de volum, de cele mai multe ori in afara limitelor de toleranta admise de reglementarile in vigoare - de plus sau minus 2-4%.

Rezulta astfel cantitati de lemn „in afara sistemului” care, chiar daca sunt declarate autoritatilor, pun compania in situatia de a fi sanctionata cu amenda pentru „lemn fara acte de provenienta”, mai sustin reprezentantii Schweighofer.

“Masuratorile din padure, executate in conditii atmosferice neprielnice, cu intemperii, in locuri greu accesibile, sunt comparate cu masuratorile efectuate de un echipament electronic de precizie, verificat metrologic, care functioneaza intr-un mediu protejat. In conditiile in care, in urma receptiei, constatam ca volumul transportului depaseste prevederile avizului de insotire si tolerantele admise, depozitam separat diferenta de volum in plus, in afara depozitului nostru, si sesizam imediat Garda Forestiera” a declarat managerul de achizitii al Schweighofer Romania, Vasile Varvaroi.

Recent, producatorul austriac a anuntat ca isi incurajeaza furnizorii sa obtina certificarile date de Asociatia pentru Certificare Forestiera (The Forest Stewardship Council, FSC) prin acordarea unui bonus de 10 lei pe metrul cub de lemn certificat FSC. Forest Stewardship Council (FSC) este o organizatie non-profit care stabileste standarde de buna practica pentru sectorul forestier, cu scopul de a promova exploatarile silvice responsabile fata de mediu si comunitatile locale.

Compania promoveaza obtinerea certificarii FSC a furnizorilor sai chiar daca Forest Stewardship Council (FSC) a retras, in 17 februarie, certificarea companiei austriece pentru lemnul procesat. Reprezentantii Holzindustrie Schweighofer au anuntat, la momentul respectiv, ca vor dezvolta un plan de reasociere la Asociatia pentru Certificare Forestiera si ca acuzatiile privind o posibila incalcare a standardelor de masurare a lemnului erau ”surprinzatoare”.

Schweighofer, care nu exploateaza lemnul, ci doar il cumpara de la circa 850 de furnizori din Romania si de la furnizori din strainatate, a impus transportatorilor sai sa isi doteze, pana la 3 aprilie, toate camioanele care fac transporturi catre companie cu dispozitivul de urmarire prin GPS Timflow.

Potrivit reprezentantiilor producatorului austriac, toate cele 600 de camioane care ajung la poarta fabricilor sale din Romania sunt monitorizate prin sistemul Timflow. Compania se afla sub presiunea organizatiilor de mediu si a unor clienti, care au renuntat sa mai cumpere produse ale grupului austriac. In ultimele luni, lanturile de bricolaj Hornbach, Leroy Merlin si Brico Dépôt Romania au redus sau sistat aprovizionarea cu produse din lemn provenind de la Holzindustrie Schweighofer, compania fiind acuzata de unele ONG-uri ca ar achizitiona lemn taiat ilegal din padurile Romaniei.

Compania respinge acuzatiile, argumentand ca 60% (adica 1,6 milioane de metri cubi) din lemnul prelucrat in Romania este importat, mai ales din state din Uniunea Europeana - in principal din Slovacia, Cehia sau Austria - si din alte state europene, precum Rusia, Belarus sau Bosnia-Hertegovina.

Compania este cel mai mare procesator de lemn din Romania, dar are o cota de doar 9% la achizitiile de lemn din Romania, adica 1,2 milioane de metri cubi anual, potrivit reprezentantilor companiei. Divizia industriala a grupului Schweighofer opereaza in Romania trei fabrici de cherestea, care sunt amplasate in Sebes, Radauti si Reci si doua fabrici de productie a panourilor din lemn (Siret si Comanesti).

Din 2002, de cand a intrat pe piata din Romania, Holzindustrie Schweighofer a investit aproape 800 de milioane de euro. Intre 2010 si 2016, Holzindustrie Schweighofer a investit peste 5,5 milioane de euro in proiecte sociale, educationale si de mediu, iar printre cele mai importante se numara construirea unui centru de cazare pentru vartsnici sau ridicarea unui centru de zi pentru copii.

Anul trecut, proprietarii si administratorii de paduri din Romania au vandut circa 18 milioane de metri cubi de lemn catre procesatori, din care regia de stat Romsilva are o cota de peste 50%, cu peste 9 milioane mc. Exploatarea lemnului din Romania s-a redus semnificativ dupa 1989, ca urmare a declinului unor industrii care folosesc lemnul.

Intre 1965 si finalul epocii comuniste, Romania exploata anual circa 25 milioane metri cubi de lemn din padurile tarii, arata statisticile oficiale, nivelul fiind considerat suficient de catre specialisti pentru a permite regenerarea padurilor. Totusi, taierile de lemn s-au facut intr-un regim mai putin organizat dupa 1989, mai ales din padurile retrocedate unor proprietari privati, spun specialistii.

