Conferinta Fashion ROute este organizata de publicatia wall-street.ro. Partenerii evenimentului sunt Miniprix, Answear si MKOR Consulting iar sponsorii sunt Vivo! si Custom Soft.

Piata de fashion retail din Romania a fost estimata anul trecut la 3,13 miliarde de euro, peste 18.000 de retaileri sustin aceasta industrie, arata datele MKOR Consulting, prezentate in cadrul conferintei Fashion ROute.

“31% din retaileri reprezentativi la nivel international sunt prezenti in Romania. H&M, Zara si C&A detin impreuna o cota de piata de 16% din retailul local. Cresterile asteptate pentru aceasta industrie sunt cuprinse intre 10 si 30%, fiind printre cele mai spectaculoase din regiune”, a precizat Corina Cimpoca, fondator MKOR Consulting.

O evolutie accelerata a fost bifata si de piata de retail fashion online, care reprezinta 6,25% din industria totala de profil. In acest mediu erau active 500 de magazine online, cu o cifra de afaceri cumulata de 200 de milioane de euro. Cresterea acestui canal a fost dubla comparativ cu piata offline, respectiv de 30%.

Daca in mediul online, cumparaturile de fashion au loc saptamanal sau lunar, in offline consumatorii achizitioneaza o data la cateva luni imbracaminte sau incaltaminte.

“Chiar daca salariile sunt mai mici consumul de fashion este la nivel european. La fiecare vizita in mall alocam cam 25 euro pe haine. 300 de lei din buget merg spre haine. In schimb, brandurile romanesti sunt alese mai putin in fata brandurilor internationale. Doar 11% din consumatorii din mall ar alege branduri romanesti. Ele nu sunt promovate ca atare, ceea ce reprezinta o oportunitate mult mai buna. In online insa oamenii tind sa aleaga mai mult branduri locale”, a completat Corina Cimpoca.

Credit foto: Ovidiu Udrescu