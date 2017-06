Magazinul online multibrand Answear.ro ia in calcul deschiderea unor magazine fizice pe piata din Romania, din dorinta de a oferi cumparatorilor o experienta diferita de cea din mediul online, a declarat Simona Mincu, head of communication Answear, in cadrul conferintei Fashion ROute.

"Ne dorim in urmatorii ani, 2-3 ani, sa avem niste magazine care sa ofere o experienta diferita comparatorilor fata de ce poate oferi in momentul acesta online-ul. (...) Analizam zona de offline", a mentionat Simona Mincu.

Potrivit acesteia, decizia de a deschide un magazin fizic, in care clientii sa poata vedea si proba haine, nu va fi influentata de o posibila "amenintare a offline-ului".

"Nu simtim amenintarea offline-ului, noi putem sa livram oriunde in tara in 48 de ore, in orice satuc, iar pentru client este mai comod sa cumpere online decat sa mearga pana la un mall, care poate fi in departare", a adaugat reprezentantul Answear.ro.

Conferinta Fashion ROute este organizata de publicatia wall-street.ro. Partenerii evenimentului sunt Miniprix, Answear si MKOR Consulting iar sponsorii sunt Vivo! si Custom Soft.

Sursa foto: Ovidiu Udrescu