Miercuri, 21 iunie, British School of Bucharest, una dintre cele mai renumite scoli private din Romania, cu o experienta de 17 ani in formarea si educarea, la cel mai inalt nivel, a tinerilor, organizeaza evenimentul HR AGENTS OF CHANGE. Evenimentul este unul special, la care vor participa CEO, directori de Resurse Umane, directori de departamente, din Romania sau straini care conduc afaceri la noi in tara.

Speakerii evenimentului HR AGENTS OF CHANGE sunt: Cristina Savuica – Chief Happiness Officer at Lugera - The People Republic, Marga Radu – Professional & Permanent Director Adecco si Philip Walters – Head of School British School of Bucharest. Acestia vor aborda teme diverse, printre care: recrutarea executivilor straini, piata de recrutare din Romania sau oportunitati si provocari pe care le implica domeniul de resurse umane. Discursurile lor vor fi interactive si vor include si dezbateri pe baza temelor abordate, dar si o sesiune de intrebari.



Evenimentul nu se adreseaza numai celor din Resurse Umane, ci si persoanelor interesate de aceasta zona, care isi doresc sa afle noutati din industria de HR si care vor sa petreaca un timp de calitate, intr-un cadru deosebit.



Toti cei prezenti la eveniment vor avea parte si de surprize, de momente speciale si de jocuri interactive, care sa creeze o atmosfera relaxanta. Evenimentul se va desfasura la sediul British School of Bucharest (Str. Erou Iancu Nicolae, nr. 42).

Cristina Savuica lucreaza de peste 15 ani la Lugera, unul dintre cei mai importanti jucatori pe piata de recrutare si consultanta in resurse umane din Romania. Ea se afla in topul celor mai puternice femei din Romania.



Marga Radu ocupa functia de Professional & Permanent Director Adecco de aproape 6 ani. Aici, printre altele, ea conduce si creeaza strategii de business, coordoneaza implementarea de proiecte pentru numeroase companii multinationale, conduce o echipa de peste 50 de oameni dedicati din 16 locatii diferite. Marga Radu are peste 19 ani de experienta in vanzari de servicii alaturi de companii multinationale.



Philip Walters a venit in Romania de mai bine de patru ani si ocupa functia de Head of School la British School of Bucharest. in opinia lui, scoala ideala este cea care ii face pe copii sa se simta in siguranta, sa fie fericiti si sa se simta valorosi, deci o scoala care sa-i ajute sa se dezvolte atat pe plan educational, cat si in societate. El considera ca BSB indeplineste toate aceste criterii. Cu experienta profesionala formata de-a lungul timpului, Philip Walters se alatura speakerilor din cadrul HR AGENTS OF CHANGE pentru a completa discutia si din perspectiva viitorilor angajati, tineri cu calitati deosebite, care vor recurge la procesul de recrutare dupa terminarea studiilor.