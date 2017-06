Producatorul roman de incaltaminte si accesorii Musette, detinut de familia Batlan, intampina dificultati in identificarea personalului calificat de care are nevoie in productie si din acest motiv va deschide anul viitor o scoala de calificare a fortei de munca in Husi, a declarat Cristina Batlan, unul dintre fondatorii companiei, in cadrul conferintei Fashion ROute.

"Exista o problema legata de priceperea muncitorilor in Romania. (...) Sunt zone insa in tara, cu forta de munca tanara, ca de exemplu la Husi, unde avem fabrica cu 250 de oameni tineri, cu o medie de varsta de 30 de ani, iar acolo anul viitor vom deschide o scoala pentru calificarea fortei de munca", a explicat Cristina Batlan.

Investitie de 300.000 de euro

Potrivit acesteia, incepand cu luna septembrie 2018 isi va deschide postile la Husi o scoala de formare profesionala in domeniul pielariei (incaltaminte si marochinarie), in care Musette va investi 300.000 de euro.

Scoala va avea o capacitate de scolarizare de 50 pana la 100 de persoane, iar mentori vor fi ingineri italieni din cadrul Musette, precum si profesori de la universitatea de profil din Iasi. Cuvantul de ordine in noua scoala de formare profesionala va fi practica.

"Noi vom investi in cladire, in utilajele la care vor putea face practica elevii, in tot, nu ne intereseaza sa ne ajute statul, nu vom astepta niciodata ajutor. Vom crea o fabrica de invatare la Husi, pentru ca teoria aproape ca nu ajuta, iar practica este partea care sufera cel mai mult in acest domeniu. Deja noi am cumparat o fabrica la Cluj care a dat faliment si vom folosi utilajele de acolo, plus alte utilaje pe care le avem noi, astfel ca investitia se va ridica la aproximativ 300.000 de euro", a explicat Batlan.

Cu siguranta este mai frumos sa faci pantofi decat sa culegi capsuni

Ea a mai spus ca in cadrul scolii nou formate se vor putea califica atat absolventi de liceu si de facultate, cat si orice alta persoana, indiferent de varsta, care isi doreste sa lucreze in acest domeniu.

"Omul in varsta are o calitate, el este invatat sa lucreze si sa vina la program, ceea ce unora dintre tineri le lipseste, care uita ca trebuie sa vina la serviciu", a precizat Batlan.

