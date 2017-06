Sistemul energetic national are nevoie, in urmatorii 10 ani, de investitii in valoare de 4 miliarde de euro pe an pentru a se dezolta sustenabil si a contribui si la dezvoltarea altor domenii conexe, sustine Mariana Gheorghe, CEO OMV Petrom. Ea a subliniat ca, in ultimii 10 ani, Petrom a investit 13 miliarde de euro, si ar fi investit mai mult, daca taxele erau mai reduse.