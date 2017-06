Magazinul online de cadouri IdeaPlaza a inregistrat peste 15.000 de comenzi anul trecut, cele mai vandute produse fiind obiectele vestimetare si produsele personalizate si cadourile haioase. Compania a incheiat anul 2016 cu cea mai mare cifra de afaceri din ultimii 6 ani, dar, in acelasi timp, a avut parte de cea mai mare pierdere datorita cresterii volumului de vanzari pentru care a fost nevoie de investitii in noi echipamente si in extinderea echipei.

Magazinul online IdeaPlaza a fost infiintat la inceputul anului 2009 de un grup de trei prieteni, Achim Bogdan, Ghic Virgil si Calin Vartop. Investitia initiala pentru deschiderea magazinului a fost de aproximativ 21.000 lei, din care au fost achizionate echipamentele si produsele necesare pentru functionare. Iar in anul 2010 unul dintre cei trei fondatori au emigrat in SUA si de atunci au ramas ca si asociati doar Vartop Calin si Achim Bogdan.

“Provocarile au fost numeroase pentru ca in momentul deschiderii, numarul magazinelor online in Romania era foarte redus, iar informatiile pentru piata locala erau limitate. Fiind printre primele magazine online de cadouri din Romania, gasirea celor mai potrivite solutii pentru piata locala a fost principalul obstacol. Insa, toate dificultatile intampinate au fost transformate in timp in lectii foarte valoroase pentru dezvoltarea noastra. Privind in urma, a fost o experienta de neuitat, plina de invataminte valoroase”, a relatat pentru wall-street.ro Calin Vartop, director general si co-fondator IdeaPLaza.

La deschiderea magazinului online singurele produse oferite au fost cadourile personalizate. In acest moment aceste produse si servicii sunt in continuare disponibile, insa, la un nivel mai avansat oferind peste 100 de produse unice personalizabile (cani, ceasuri, perne, mouse pad-uri, halbe de bere, rame foto, s.a.).

“Ca si produse unice oferim peste 850 de produse, dar daca punem in calcul si produsele unice cu design diferit, gama de produse este de peste 2.500 de produse”, a mentionat directorul general al IdeaPlaza.

De asemenea, tot in sectorul de personalizari au fost introduse in anul 2012 obiectele vestimentare personalizate. “In acest moment punem la dispozitia clientilor peste 1.000 de modele unice care pot sa fie aplicate pe tricouri, maiouri, tricouri, hanorace si chiar body-uri pentru bebelusi. Oferim o gama variata de culori pentru fiecare obiect vestimentar si posibilitatea unica in momentul de fata in Romania de a alege atat culorile obiectului vestimentar, cat si culorile designului direct din pagina produslui dorit. Totul se intampla live iar clientul poate sa vada rezultatul final inainte de a se decide daca doreste sa achizitioneze produsul”, a spus Calin Vartop.

In anul 2016 a fost introdusa categoria de produse pentru casa si gradina prin intermediul careia IdeaPlaza ofera produse haioase, dar si produse utile pentru casa si gradina.

Cum au evoluat afacerile IdeaPlaza si care sunt planurile de viitor

IdeaPlaza a intregistrat in 2016 cea mai mare cifra de afaceri din ultimii sase ani, peste 870.000 lei, si cu toatea acestea, compania a pierdut aproape 55.000 lei, investind pentru cresterea volumului de vanzari, noi echipamente, extinderea echipei, dar si pentru schimbarea locatiei de lucru. In momentul de fata compania are 9 angajati si 7 colaboratori implicati direct in proiect.

Pentru anul acesta compania estimeaza ca cifra de afaceri va depasi pragul de un milion de lei, adica o crestere de 25%. “Se va continua politica accelerata de investitii in dezvoltarea magazinului online, cat si a echipamentelor si infrastructurii necesare pentru a gestiona cat mai eficient toate comenzile. De asemenea, cresterea si perfectionarea echipei actuale sunt implicate in strategia de dezvolatare pentru anul acesta”, a mai spus Vartop.

Obiectivul principal al IdeaPlaza este ca pana la finalul anului 2018 sa ajunga cel mai mare magazin online de cadouri din Romania. Pe langa acest obiectiv, compania are in plan sa devina un magazin generalist pana in 2020.

“Un obiectiv personal este sa dezvolt o echipa profesionista si responsabila care sa se bazeze pe o cultura organizationala clara, cultura care sa fie transmisa in mod direct catre fiecare colaborator si client care apeleaza la serviciile noastre”, a conchis Vartop.

Sursa foto: Halfpoint / Shutterstock.com