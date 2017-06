Grupul de clinici Dent Estet, lider de piata in domeniul serviciilor de medicina dentara din Romania, a inregistrat in primul trimestru al anului 2017 o cifra de afaceri de putin peste 2 milioane de euro, in crestere cu 28% fata de perioada similara a anului trecut. Cresterea cheltuielilor operationale cu 22%, o rata mai mica decat cresterea veniturilor, a asigurat o crestere corespunzatoare a profitabilitatii grupului.

Numarul pacientilor tratati in clinicile Grupului Dent Estet in aceasta perioada a crescut cu aproximativ 18% fata de anul trecut. De asemenea, numarul medicilor a crescut cu aproximativ 8% fata de aceeasi perioada a anului precedent. Cifra de afaceri este una record pe piata serviciilor de stomatologie, Dent Estet situandu-se pe locul 1 in domeniul clinicilor private de medicina dentara din Romania.

„Avem un plan interesant pe termen scurt si mediu, urmarind atat cresterea organica peste cresterea pietei, cat si dezvoltarea prin achizitii”, a declarat Cristian Taban, directorul executiv al grupului de clinici Dent Estet.

Pe langa cele 8 clinici stomatologice, incepand cu luna iunie 2016, grupul detine si un laborator dentar complet digitalizat, Aspen. Laboratorul Aspen a inregistrat o cifra de afaceri de 120.000 in primul trimestru al acestui an.

In total peste 8.500 de pacienti noi au trecut pragul clinicilor Dent Estet in ultimul an. Grupul Dent Estet a inregistrat de la deschidere, pana in prezent, peste 65.000 de pacienti, iar zilnic, clinicile stomatologice sunt vizitate, in medie, de 350 de pacienti, numarul acestora continuand sa creasca de la an la an.

In cei peste 18 ani de la deschidere, echipa Dent Estet s-a extins la un numar de 250 de specialisti, dintre care 86 medici.

Grupul inseamna, in prezent, 8 clinici stomatologice in Bucuresti si Timisoara (incluzand noua clinica de stomatologie digitala lansata de curand), cu 44 de unituri, pe o suprafata totala de 2.500 de metri patrati, 2 sali de chirurgie complet utilate, 2 centre de radiologie digitala cu expunere minima la radiatii, 2 studiouri foto digitale.