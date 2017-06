Piata produselor hibrid pentru fumat, prin intermediul carora marii jucatori din industria de profil urmaresc sa reduca efectele nocive ale consumului de tigarete asupra sanatatii, va ajunge sa valoreze pana in 2020 peste 16 miliarde de euro, fara a lua in considerare piete precum China sau SUA, estimeaza David O’Reilly, director stiintific si pentru cercetare si dezvoltare in cadrul British American Tobacco.

“Consumatorii acestui secol au de unde alege. Exista multiple variante de consum. Nu cred ca tigaretele traditionale vor disparea, insa speram intr-o reducere a acestui consum si ca vor fi inlocuite de alte alternative mult mai sanatoase. Estimam ca piata produselor de generatie noua pentru fumatori va ajunge la peste 16 mld. euro, fara SUA si China”, spune David O’Reilly.

Potrivit datelor BAT, piata legala a tigaretelor scade anual cu 2-3%, singura care afiseaza cresteri fiind piata ilicita.

“In acest context noi trebuie sa ne adaptam. Consumatorii de tigari iubesc tigarile, insa vor sa renunte intrucat sunt din ce in ce mai preocupati de sanatate. Vrem sa replicam ce le place la tigari prin aceste produse noi. O alta provocare este capacitatea noastra de inovatie, insa daca autoritatile nu ne sustin in acest demers nu vom reusi. Pretul nu reprezinta un impediment. Dureaza 1-2 ani pana cand acest model de business sa devina profitabil, insa estimam ca va fi un model la fel de profitabil ca cel actual”, considera oficialul BAT.

Acesta a oferit ca exemplu Marea Britanie, unde 1,5 milioane de consumatori au renuntat la fumat in favoarea acestui tip de produse. Mai mult, in urma cu sase luni, BAT a lansat dispozitivul glo, care incalzeste tutunul la o temperatura de 240 de grade, un proiect dezvoltat de-a lungul a 4-5 ani si care a reusit sa converteasca 8% din consumatorii de tigari traditionale care l-au incercat.

“20-25% din populatia Japoniei va migra spre acest tip de produse. Alaturi de Japonia, piete importante pentru acest tip de dispozitive sunt si SUA, Polonia, Franta, Marea Britanie”, mai spune David O’Reilly.

BAT este prezent si pe piata din Romania cu un astfel de dispozitiv, iFuse. La nivel global, compania a investit in ultimii cinci ani peste un miliard de dolari in cercetare si dezvoltare pentru acest tip de produse. In total, in domeniul cercetarii si dezvoltarii lucreaza peste 1.500 de angajati, in centre localizate in noua tari.

Anul trecut, BAT a raportat in Romania afaceri de 8,1 miliarde de lei, respectiv un profit net de 672 milioane de lei. Compania detine o fabrica la Ploiesti si un numar mediu de 674 angajati.