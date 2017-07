Gett`s, una dintre primele retele private de saloane de infrumusetare din Romania, va atinge anul acesta cifra record de 100.000 de clienti si planuieste sa mai deschisa o unitate in 2017, intr-unul din mallurile din Bucuresti. Lucian Miess, fondatorul brandului, sustine ca Romania a intrat intr-o noua faza in ceea ce priveste industria de infrumusetare, etapa in care saloanele arata din ce in ce mai bine, iar diferenta in piata va fi facuta de investitiile in personalizarea serviciilor in functie de nevoile clientilor.

Brandul Gett`s a luat fiinta in anul 1997, prima unitate fiind deschisa de catre Lucian Miess in colaborare cu cea care ii era sotie la momentul respectiv, Geta Voinea, intr-un apartament din zona Piata Unirii, cu o investitie de 25.000 dolari. Banii necesari au venit dintr-o firma de distributie de cosmetice pe care acestia o operau, Ingo Trade International. In prezent, sub acest brand, detinut in exclusivitate de Lucian Miess, activeaza noua saloane de infrumusetare.

Daca la vremea respectiva unul dintre principalele servicii cerute de cliente era permanentul, in prezent clientele saloanelor Gett`s aleg o paleta mult mai complexa.

"Oamenii la vremea respectiva isi alegeau permanentul pentru ca era comod, il spalai, tot asa statea, insa nu puteai sa scapi de el. Nu se mai cere permanent, poate doar in cazul unor persoane cu par foarte fin, pe care nu si-l pot coafa altfel. (...) Acum se vand produsele si serviciile de cauza-efect, adica la care vezi efectele in cinci minute, cum este coafura. Evident ca oamenii vor da mai multi bani pe ceea ce iese din haine, tot ceea ce iese din haine are intaietate, tot ceea ce este ascuns vine pe planul al doilea, cum ar fi preventia ridurilor, proces dificil de cuantificat", a explicat Miess.