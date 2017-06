KMG International (fostul Grup Rompetrol), controlat de grupul kazah de stat KazMunayGas, a transferat peste 32 de milioane de tone de titei prin terminalul offshore operat in Marea Neagra in zece ani de activitate, nivel atins in prima jumatate a acestui an, a anuntat sambata compania, scrie News.ro.

Lucrarile de constructie ale terminalului aflat la 8,8 kilomentri in largul Marii Negre, pus in functiune in 2009, au inceput in 2007, investitia totala ridicandu-se la peste 100 de milioane de dolari, bani care au fost recuperati in cinci ani. Situat in portul Midia, terminalul este administrat de catre firma Midia Marine Terminal (MMT), care gestioneaza activitatile de aprovizionare ale Portului Midia si ale rafinariilor Petromidia si Vega, operate de grup.

”Prin danele gestionate de companie se inregistreaza anual un tranzit de peste 550 de nave si un transfer de circa 2 milioane de tone de produse petroliere, GPL, etilena si materii prime, produsele fiind livrate atat pe plan intern, cat si la export”, se arata in comunicat.

Prin terminal sunt transferate aproximativ cinci milioane de tone de titei pe an, cantitate tranzitata de 50 de nave petroliere. Peste 350 de nave au descarat titei prin terminalul maritim, de la punerea acestuia in functiune.

”Peste 3,5 milioane de tone de produse combustibile si GPL au fost incarcate si descarcate prin intermediul rampelor rafinariilor Petromidia si Vega, cu 60.000 de cisterne feroviare folosite si peste 35.000 de camioane de transport”, a anuntat compania.

Prin gestionarea terminalului maritim offshore, compania a redus astfel distanta cu aproximativ 33 km fata de ruta portului Constanta, permitand reducerea cu aproximativ 7 dolari pe tona a costurilor de furnizare.

”Astfel, investitia de 100 milioane dolari pentru constructia terminalului petrolier a fost amortizata in numai cinci ani de la punerea sa in functiune. In 2015, sistemul de tranzit al titeiului prin terminal a fost inlocuit, ca rezultat al lucrarilor obligatorii de mentenanta efectuate. Investitiile au fost de 3,5 milioane dolari”, se arata in comunicat.

In ianuarie 2009, terminalele portului Midia din danele 9A, B si C au au fost modernizate, in urma unei investitii de 31 milioane dolari. In octombrie 2014, MMT a fost transformat in bratul logistic al KMGI in Romania prin extinderea echipei cu specialisti in logistica feroviara de la rafinariile Petromidia si Vega. Midia Marine Terminal si-a crescut flota de nave in 2015 iar in prezent opereaza trei remorchere – Tirreno, pentru asistenta la gestionarea petrolierelor de 150.000 tdw, Bucuresti si Astana, pentru manevrarea furtunelor, mentenanta offshore si lucrari, suport si asistenta la scufundari pentru navele din portul Midia.

China Energy Company Ltd (CEFC) ar putea finaliza vara aceasta preluarea KMG International de la grupul KazMunayGas, a declarat recent Catalin Dumitru, senior vicepresedinte al grupului. CEFC va achizitiona o participatie de 51% in KMGI de la KazMunayGas, companie de stat din Kazahstan, care va pastra restul participatiei.