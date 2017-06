Leszek Wacirz, in prezent Business Executive Officer la Buitoni Culinary Nestle Italia, a fost numit in functia de Country Manager al Nestle Romania. Acesta va prelua pozitia de la 1 august, de la Herve de Froment, care isi va incheia mandatul in cadrul companiei si se va intoarce in Franta.

Leszek Wacirz (52 de ani), lucreaza in companie de peste 23 de ani. Wacirz are o vasta experienta acumulata in diferite functii de business ocupate in Polonia si Italia. Incepand cu 2014, el este Business Executive Officer la Buitoni Culinary Nestle Italia.

Dupa o experienta de succes de peste 4 ani la Nestle Romania, Herve de Froment va reveni in Franta.

Nestle Romania a fost o experienta extraordinara pentru mine. Afacerea din Romania s-a dezvoltat foarte bine in toate categoriile in care suntem prezenti. As dori sa le multumesc tuturor colegilor mei pentru acest parcurs incredibil, precum si tuturor partenerilor si prietenilor Nestle pentru sprijinul acordat in obtinerea acestui succes. Sunt mandru sa predau o afacere care va continua sa se dezvolte Herve De Froment, Country Manager, Nestle Romania

Nestle a intrat pe piata din Romania in 1995, in prezent avand 900 de angajati in Bucuresti si in Timisoara, unde este localizata fabrica Nestle.

In Romania, Nestle este unul dintre cei mai importanti jucatori de pe piata alimentara, cele mai multe dintre brand-uri fiind lideri in categorie (locul 1 sau 2 pentru majoritatea segmentelor in care acestea sunt prezente).

Nestle este prezenta in 189 de tari din intreaga lume si are 328.000 de angajati. Compania ofera un portofoliu larg de produse si servicii pentru oameni si animale de companie.

Sursa foto: Shutterstock/ Ken Wolter