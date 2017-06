Cand Ioana Romanescu a lansat Cupcake Philosophy in 2014, a creat o serie de cupcake-uri care au convins rapid pasionatii de deserturi elegante sa devina clienti fideli. In prezent, Cupcake Philosophy are o gama extinsa de produse (torturi, mini-prajituri, mousse-uri, macarons, cake pops, biscuiti) si sarbatoreste al treilea an de succes care a rezultat din rigurozitatea cu care s-a respectat ADN-ul companiei: atentia fata de client, gust, design si o calitate premium a ingredientelor alese.

Rezultatul: 80% dintre clienti revin sa cumpere, 100% recomanda deserturile elegante prietenilor, colegilor sau cunoscutilor si o crestere anuala a business-ului cu 70%.

Desertul poate fi privit ca o arta, daca e creat cat sa ne provoace toate simturile si sa ne faca sa uitam de ce e in jur, devenind centrul atentiei noastre pentru cateva momente. Daca ne va face sa si vorbim despre el, atunci e o capodopera. Cu aceasta intentie, Ioana Romanescu creeaza fiecare produs din colectia Cupcake Philosophy. Fiecare desert trebuie sa creeze o emotie, sa exalte degustatorul si sa devina o parte importanta din evenimentele frumoase din viata sa. Ca acest lucru sa se intample, Ioana Romanescu a pus ca pietre de temelie la baza business-ului cunostintele in Cake Design obtinute la cursuri importante in strainatate si o strategie de dezvoltare bazata pe resursa umana.

”Cel mai important secret al acestui business e ca totul graviteaza in jurul clientului, pentru ca filosofia Cupcake Philosophy a pornit de la efectul pe care ar trebui sa-l provoace desertul. Stim efectul, atunci facem planul pentru a crea cauza. De aceea urmarim cu atentie preferintele celor care ne calca pragul magazinului, cream sondaje de opinie si ne inspiram din personalitatea clientilor pentru a crea produse care sa spuna o poveste prin gust si design,” explica Ioana Romanescu, fondator Cupcake Philosophy.

Cake Design-ul – diferentiatorul vizual care atrage clientul

Flori din pasta de zahar, care par reale, figurine dulci preferate de copii, personalizari cu mesaje sau cu imagini decoreaza cupcake-uri in diferite combinatii de gusturi. Nu departe sunt urmate de torturi, mini-prajituri, mousse-uri, macarons, cake pops si biscuiti care te seduc cu mirosul si cu design-ul in prima instanta, ca apoi sa te cucereasca total cu gustul delicios.

Mai exact, intai mananci cu ochii, ca apoi sa-ti lasi papilele gustative prada combinatiei de gusturi alese cu grija dupa o serie de teste facute in laboratorul Cupcake Philosophy. Mai pe scurt, Ioana a adus mai aproape de client deserturile premium, oferind adevarate experiente de design si de gust. Fiecare desert e rezultatul experientei si studiilor in Cake Design realizate cu specialisti din Marea Britanie, Australia, Noua Zeelanda si Statele Unite.

”Ca sa poti avea succes pe o piata care pare mai mult decat aglomerata, trebuie sa gasesti diferentiatori. Unul dintre diferentiatorii care ne-au ajutat sa crestem acest vis frumos este designul produselor noastre. Incercam permanent sa venim cu lucruri noi si sa ne adaptam erei in care vizualul e un factor decizional in cumparare, iar pana acum am reusit cu succes. Iar nu poti face asta copiind, ci reinventand si inventand designul deserturilor. De aceea, incerc sa fiu prezenta la evenimente importante din domeniu, mentin legatura cu diferiti specialisti in Cake Design din multe tari si ma las inspirata de client,” explica Ioana.

Designul unui desert este foarte important, de aceea echipa Cupcake Philosophy creaza manual fiecare decoratiune. Fiecare petala, frunza, perla sau orice alt element de decor este atent ales in conformitate cu personalitatea clientului, astfel deserturile completeaza perfect o aniversare, o nunta, un botez sau un eveniment corporate, devenind mesaje dulci pentru cei care le gusta.

Clientul ca muza in dezvoltarea business-ului

In dezvoltarea unui business, clientul este personajul principal. in jurul sau se creeaza strategii si se dezvolta produse, de aceea Ioana Romanescu a dorit sa creeze un dialog permanent cu clientul. Cum? Inca de la lansare, sondajele de opinie sunt parte integrata in comunicarea cu clientii. Asa a aflat faptul ca gustul produselor sale convinge 80% dintre clienti sa cumpere din nou si 100% sa-i recomande cunoscutilor. Iar relatia directa cu clientii prin prezenta in magazin si prin punerea la dispozitie a unor sesiuni de degustare a noilor produse, i-au oferit Ioanei Romanescu informatii clare despre directia in care ar trebui sa se indrepte Cupcake Philosophy.

In magazinul din Victoriei (Bulevardul Nicolae Titulescu, nr. 4-8, la parterul cladirii America House) poti intra in universul deserturilor care cuvanta! Fiecare produs are o filosofie in spate si ingrediente selecte, alese cu grija pentru a crea un alt diferentiator evident: gustul sublim care te va convinge.

Prezenta in online e vitala

Atunci cand online-ul devine un spatiu in care se regasesc majoritatea consumatorilor, e vital sa fii prezent acolo. inca de la infiintare au inceput cu un site de prezentare a filosofiei si a produselor, dar marcandu-si prezenta si pe retelele de socializare, intelegand importanta de a exista in spatiul virtual. De aceea, o etapa importanta a fost dezvoltarea prezentei printr-un magazin online si un configurator online care sa ajute clientii sa comande si virtual. In concluzie, un alt diferentiator important a fost si aceasta prezenta altfel in spatiul virtual, semnalata atat prin comunicarea diferita cat si prin primul si singurul configurator online din Romania, cu care Cupcake Philosophy a reusit sa atraga clientii intr-un laborator virtual in care isi pot crea cupcake-ul preferat.

”Din aventura Cupcake Philosophy de pana acum si care continua frumos am invatat ca strategia de business trebuie condimentata cu diferentiatori si cu produse noi, ca trebuie sa porti un dialog continuu cu clientul, pentru ca el te va ghida in dezvoltarea businessului, daca il asculti si ca trebuie sa fii premium in tot – echipa, sursele din care iti iei materia prima, laboratorul, utilajele si modul in care iti promovezi imaginea – ca sa obtii un feedback pe masura. Fara jumatati de masura, ca sa nu primesti jumatati de masura. Tinem pasul cu clientul si chiar incercam sa fim cu un pas inainte si sa-l surprindem placut cu noutati dulci. Cam acestea ar fi secretele mele de Cake Designer roman, de pana acum!”, concluzioneaza Ioana Romanescu.

