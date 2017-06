Albalact a inregistrat in 2016 un profit de 16,9 milioane lei (3,7 milioane euro), in crestere cu 27,1% fata de 2015. Producatorul Albalact a fost pentru prima data liderul pietei in 2014, detronand compania franceza Danone, care detinea de foarte multi ani acest statut.

In 2015, compania Danone si-a reluat pozitia de lider in sector, cu o cifra de afaceri de 484 milioane lei, peste cea obtinuta de Albalact, de 450 milioane lei.

In 2016, pozitiile in clasament s-au schimbat din nou, iar Danone a coborat din nou pe pozitia a doua, cu o cifra de afaceri de 479 milioane lei (106 milioane euro), in scadere cu 1%. In schimb, profitul Danone a urcat anul trecut cu 20% fata de 2015, la 16,1 milioane de lei (3,5 milioane euro).

Danone produce, in medie, in fabrica din Bucuresti peste 1 milion de iaurturi zilnic. Fabrica Danone din Bucuresti a produs primele iaurturi in 1999. Compania foloseste anual peste 55 milioane de litri de lapte, din care o mare parte din cantitate provine de la fermele sau gospodariile din Romania.

Anul trecut, pe locul al treilea in topul celor mai mari producatori de lactate in functie de cifra de afaceri a urcat, in premiera, Fabrica de Lapte Brasov, cu o cifra de afaceri de 370 milioane lei (82,3 milioane euro), in crestere cu 9,4% fata de anul trecut. Producatorul a inregistrat anul trecut o pierdere de 1,9 milioane lei (441.000 de euro), fata de un profit de 317.282 de lei in 2015.

In 2015, Fabrica de Lapte Brasov se situa pe locul al patrulea in clasamentul dupa cifra de afaceri, dupa FrieslandCampina, care ocupa locul al treilea.

FrieslandCampina Romania, producatorul brandului de lactate Napolact, a inregistrat la finalul anului trecut o cifra de afaceri consolidata de 331 milioane lei, in crestere cu 4% comparativ cu anul precedent, si a revenit pe profit in urma finalizarii programului de consolidare a operatiunilor de productie si a implementarii unui program de investitii in cele doua fabrici, din Cluj-Napoca si Targu Mures, reiese din datele transmise de companie.

Potrivit datelor publicate de Ministerul de Finante, anul trecut, entitatea FrieslandCampina SA a obtinut o cifra de afaceri de 339 milioane lei, in scadere cu 13,8%, si un profit de 17.271 lei.

Rezultatele financiare publicate pe site-ul Ministerului de Finante difera fata de cifra de afaceri consolidata anuntata de companie, deoarece procesul de integrare a activitatilor a fost incheiat pe parcursul anului 2016.

Pe locul al cincilea in clasament s-a pozitionat Hochland Romania, cu o cifra de afaceri, in 2016, de 281 milioane lei (62 milioane euro), in crestere cu 30% fata de 2015.

Compania a inregistrat in 2016 un profit de 31,2 milioane lei (6,9 milioane euro), in crestere cu 60% fata de 2015. Profitul obtinut de Hochland in Romania este cel mai mare profit obtinut de primii 10 jucatori din piata in 2016.

Cei mai mari 10 producatori de lactate au reusit sa obtina anul trecut in Romania profituri cumulate de peste 98 milioane lei (21,9 milioane euro), in crestere cu 36,9% fata de anul anterior, la o cifra de afaceri cumulata de peste 2,7 miliarde lei (peste 600 milioane euro), in crestere cu 6,7% comparativ cu 2015, potrivit datelor transmise de Registrul Comertului.

