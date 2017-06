MediHelp International, unul dintre liderii pe piata asigurarilor de sanatate in Europa Centrala si de Est, prezent in Romania, Ungaria, Bulgaria si Polonia, lanseaza cardul oncologic NESA in Romania impreuna cu asiguratorul britanic Lamp si cu The New Europe Surgical Academy din Germania.

NESA Card este o solutie pentru finantarea investigatiilor medicale initiale, pentru a obtine suport in navigarea medicala si second opinion in cazul unui diagnostic de cancer, dar, in acelasi timp, reprezinta si o contributie caritabila la progresul medical in cercetarea si tratarea cancerului in Europa.

“Anual, din aproximativ 80.000 de pacienti diagnosticati cu o forma de cancer, 30.000 pierd lupta cu aceasta boala, conform unor studii nationale. Totodata, reprezentantii Societatii Nationale de Oncologie Medicala din Romania atrag atentia asupra faptului ca numarul de 250-300 de medici oncologi la nivel national este insuficient pentru a trata toate cazurile”, a precizat Zahal Levy, presedintele MediHelp International.

Pentru o contributie anuala de 33 de euro clientul primeste un card, NESA Card, cu un numar individual, care ii permite sa beneficieze, in caz de nevoie, de o finantare de 2.000 de euro cash, pentru a sustine costurile initiale de investigatii si diagnostic, investigatii precum CT, RMN, testare genetica, chimioterapie, consult homeopat, de second opinion si navigare medicala de la oncologii de top ai NESA si de recomandari pentru cele mai potrivite institutii medicale cu expertiza pentru un caz specific.