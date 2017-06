Cu ajutorul acestui acord, compania Regina Maria isi va moderniza si extinde reteaua de unitati ambulatorii si spitalicesti din Bucuresti si din tara, prin construirea a doua spitale si 15 dispensare, conform News.ro.

Pe langa cresterea capacitatii si a calitatii asistentei medicale, se estimeaza ca proiectul va crea aproximativ 2.000 de locuri de munca.

Sprijinul furnizat prin intermediul Fondului european pentru investitii strategice (FEIS) a facut posibila inchierea acestui acord. FEIS este pilonul central al Planului de investitii pentru Europa al Comisiei Europene, asa-numitul Plan Juncker, se mai arata in comunicat.

"Banca Europeana de Investitii joaca un rol major in promovarea cresterii economice in Romania. Cu sprijinul Planului Juncker al Comisiei Europene, ea poate sa realizeze insa mult mai multe. Acordul este o dovada a angajamentului deosebit de puternic al UE catre sprijinirea modernizarii infrastructurii sociale esentiale", a decalarat comisarul pentru politica regionala, Corina Cretu.

Se estimeaza ca Planul Juncker va mobiliza investitii de aproape 800 de milioane de euro in Romania si de 209 miliarde de euro in intreaga Europa.

Furnizorul de servicii medicale private Regina Maria a incheiat anul 2016 cu o cifra de afaceri de 91 milioane de euro, in crestere cu aproape 40% fata de 2015. In ultimii sapte ani, Regina Maria a investit peste 70 de milioane de euro in modernizarile sau extinderile locatiilor, deschiderea de unitati noi si dotarea acestora cu aparatura performanta.

Operatorul de servicii medicale detine, in acest moment, 35 de locatii proprii, 4 spitale, 3 centre cu spitalizare de zi, 2 maternitati, 8 campusuri medicale, 11 centre de imagistica si 17 laboratoare.

Reteua Regina Maria a fost infiintata in 1995 de medicul de origine germana Wargha Enayati sub denumirea Centrul Medical Unirea. In 2015, Enayati a iesit din actionariatul Regina Maria. Tranzactia prin care fondul de investitii Advent si Wargha Enayati au vandut reteaua Regina Maria catre fondul Mid Europa Partners, de 145 milioane euro, a reprezentat cea mai mare operatiune din istoria pietei de servicii medicale din Romania.

Piata romaneasca a serviciilor medicale private inregistreaza o crestere acelerata de cativa ani, in conditiile in care retele precum Regina Maria, MedLife, Medicover sau Sanador beneficiaza de tendinta pacientilor cu venituri medii sau mari de a evita spitalele de stat din Romania, marcate de coruptie, servicii de calitate slaba si proasta administrare.