Retailerul de bricolaj Hornbach, care detine sase magazine in Romania, a investit in cei zece ani de prezenta pe piata locala 145 milioane euro. Compania intentioneaza sa lanseze, in 2018, un magazin online in Romania, in care vor fii disponibile toate produsele din magazinle offline ale Hornbach.

“Timpurile se schimba, apare tehnologia. Vom deschide un magazin online in Romania in 2018, in prima jumatate a anului”, a declarat, directorul general al Hornbach Romania, Mugurel-Horia Rusu, potrivit News.ro.

Compania nu a furnizat cifre legate de investitia in magazinul online din Romania, motivand ca multe investitii ale companiei se fac centralizat. “In trecut am alocat in jur de 50 de milioane de euro pe an in investitiile pentru online la nivelul intregului grup, iar anul acesta ne gandim la o cifra de 60 de milione de euro”, a afirmat presedintele consiliului de administratie al Hornbach Management AG, Albrecht Hornbach.

Compania a precizat ca Hornbach va continua sa se extinda pe piata romaneasca, iar in prezent cauta terenuri in orase mari din Romania precum Constanta, Iasi sau Cluj-Napoca.

Hornbach Romania, cifra de afaceri in crestere

Anul trecut, Hornbach Romania a inregistrat o cifra de afaceri de circa 141 milioane euro, in crestere cu 16,3% fata de 2015, arata datele publicate de companie.

Hornbach are 156 de magazine mixte de materiale de constructii si gradinarit in noua tari din Europa, dintre care sase in Romania (Bucuresti Berceni, Bucuresti Militari, Bucuresti Balotesti, Brasov, Timisoara si Sibiu).

Hornbach isi disputa piata romaneasca de distributie a materialelor de constructii si bricolaj cu trei companii autohtone - Dedeman, Arabesque si Ambient -, plus alte patru multinationale - Praktiker, Kingfisher (a cumparat Bricostore), Leroy Merlin (a cumparat bauMax) si Mr. Bricolage.