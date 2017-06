Grupul Roche, cel mai mare furnizor de medicamente pentru tratarea cancerului la nivel mondial, a investit anul trecut 9,9 miliarde franci elvetieni (CHF) in cercetare si dezvoltare. La nivel mondial, peste 150 milioane de pacienti au fost tratati cu medicamentele Roche, iar in prezent compania are 30 de combinatii terapeutice pentru cancer aflate in proces de dezvoltare.