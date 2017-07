Betty Ice, afacere fondata si detinuta de omul de afaceri sucevean Vasile Armenean, a inregistrat anul trecut un profit de 27,4 milioane de lei (6 milioane de euro), in crestere cu 21,1% fata de 2015, potrivit News.ro.

Antreprenorul sucevean a crescut si numarul de angajati. Astfel, in 2016 in cadrul companiei Betty Ice erau angajati 635 de persoane, fata de 609 persoane in 2015.

Anul 2016 nu a fost unul bun pentru toti jucatorii din piata. Producatorul de inghetata Top Gel a inregistrat in 2016 o cifra de afaceri de 86,7 milioane de lei (19,2 milioane de euro), in scadere cu 1,46% fata de 2015.

In ceea ce priveste profitul companiei Top Gel, acesta a fost de 19,9 milioane de lei (4,4 milioane de euro), in scadere cu 10,5% fata de 2015.

Un alt jucator important din piata este Alpin 57 Lux, care la inceptul anului trecut a fost preluat de grupul leton Food Union, controlat de omul de afaceri rus Andrey Beskhmelnitsky.

Grupul leton a cumparat 70% din producatorul autohton de inghetata Alpin 57 Lux, detinut anterior de sotii Ioan si Paraschiva Istrate din judetul Alba.

Anterior tranzactiei, sotii Istrate detineau fiecare cate o cota de 50% din companie. In urma hotararii de vanzare din 7 aprilie 2016, Paraschiva Istrate a iesit complet din afacere, iar participatia sotului sau s-a redus la 30%, in favoarea companiei letone Food Union Holding, potrivit datelor publicate in Monitorul Oficial.

Pana la publicarea acestei stiri, rezultatele financiare pentru 2016 ale Alpin 57 Lux nu erau publicate pe site-ul Ministerului Finantelor.

In 2015, compania Alpin 57 Lux a inregistrat afaceri de 88 de milioane de lei, in crestere cu 20% fata de 2014, an in care firma a raportat afaceri de 69 de milioane de lei. In acelasi timp, profitul s-a dublat de la un an la altul. Asadar, compania a obtinut un profit de 11 milioane de lei, fata de 5,4 milioane de lei in 2014.