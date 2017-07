Antibiotice, Berlin-Chemie si Worwag Pharma, companii ce opereaza in sectorul de ingrijire personala, se alatura RASCI, Asociatia Romana a Producatorilor de medicamente fara prescriptie, suplimente alimentare si dispozitive medicale. Astfel, incepand cu luna iulie a acestui an, cele trei companii sunt membre cu drepturi depline ale asociatiei.

Bazele asociatiei au fost puse cu un an in urma de producatori, importatori si distribuitori de medicamente fara prescriptie medicala (OTC), suplimente alimentare si dispozitive medicale pentru ingrijire personala, activi pe piata din Romania (Bayer, GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, Johnson & Johnson, Sanofi, Reckitt Benckiser, Pfizer, Prisum). La scurt timp dupa infiintare, celor sapte membri fondatori li s-au alaturat si alte companii, precum Fildas, Secom, Terapia si UniComs, iar Antibiotice, Berlin-Chemie si Worwag Pharma sunt cei mai noi membri ai asociatiei.

„Totodata, RASCI a incheiat un protocol de colaborare cu RAC (Romanian Advertising Council), in sensul sprijinirii reciproce, tocmai pentru a veghea la indeplinirea normelor in vigoare de catre comunicarea comerciala a companiilor din industrie si a contribuit cu expertiza sa in cadrul celor mai relevante evenimente din piata”, a spus Diana Mereu, directorul executiv RASCI.

RASCI sustine administrarea responsabila si avizata de medicamente fara prescriptie medicala, suplimente alimentare si dispozitive medicala pentru ingrijire personala, prin informarea corecta si educarea consumatorilor romani.

Asociatia urmareste nu doar informarea, ci si responsabilizarea consumatorilor. Scopul principal al RASCI este sa asigure claritatea si obiectivitatea informatiei atat la nivelul populatiei, principalul beneficiar al produselor noastre, cat si la nivelul profesionistilor din domeniul medical, cei care zilnic dau sfaturi si indicatii de utilizare a acestor produse.

RASCI este afiliata la AESGP (Association of the European Self-Medication Industry), organizatie europeana non-profit care este vocea sectorului de ingrijire personala in Europa si care reuneste mai mult de 2.000 de companii si asociatii profesionale.