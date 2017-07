Grupul CEZ a inregistrat in 2016 pierderi de 229 milioane de lei in Romania, dupa ce in 2015 acestea au fost de 410 milioane de lei. Cauza principala fiind amanarea de catre autoritati a incasarii certificatelor verzi, conform informatiilor prezentate de catre reprezentantii grupului.

Grupul CEZ in Romania a raportat in 2016, inainte de deducerea dobanzilor, impozitelor, deprecierii si amortizarii (EBITDA) de 466,2mil lei, in crestere cu 36, 37 mil lei fata de anul anterior, inregistrand astfel o crestere de 8%. Totodata, CEZ a incheiat anul 2016 cu rezultate mai bune fata de anul anterior la nivelul profitului net, inregistrand o crestere de 181, 66 mil lei fata de 2015. Energia totala distribuita in 2016 fiind de 6 381 GWh.

In 2016, turbinele din Parcul Eolian Fantanele au produs un total de 675 GWh. Acesta a obtinut 583 037 de certificate verzi prin sistemul de suport al investitiilor in energie regenerabila. Turbinele deja conectate la sistem din Parcul Eolian Cogealac Gradina au produs un total de 484 GWh, obtinand 409 603 de certificate verzi prin sistemul de suport al investitiilor in energie regenerabila. Hidrocentralele aflate in portofoliul CEZ au inregistrat o productie bruta de 77 GWh, in crestere cu 37 GWh fata de 2015, gratie modernizarii procesului de productie, dar si pe fondul conditiilor meteorologice favorabile.

Pentru o buna dezvoltare a companiei, CEO-ul CEZ a declarat ca predictibilitatea reprezinta un factor important.

"Cu siguranta, urgenta o reprezinta inceperea discutiilor cu reglementatorul pentru a vedea care vor fi evolutiile pana in 2019 pentru ca trebuie sa intelegem care sunt asteptarile. Putem investi mai mult prin mai multe tehnologii, dar acest lucru va trebui sa fie agreat cu ANR si cu clientii. Prin urmare nu cerem profituri mai mari, dar cerem predictibilate pentru ca aceasta este mai importanta pentru piata noastra", a declarat Martin Zmelik, CEO Grupul CEZ in Romania.

In anul 2016, cantitatea de energie electrica furnizata clientilor finali de catre CEZ Group a fost de 3 369 GWh, cu 2,9% mai putin decat in 2015, pe fondul trendului general de reducere a consumului de energie, de la un an la altul. Cota de piata a CEZ Vanzare SA pe piata de retail a fost de aproximativ 7,18% din consumul final.

In ceea ce priveste investitiile la nivelul achizitiilor mari, CEO-ul companiei a declarat ca nu vor fi efectuate in perioada urmatoare ci doar investitii in eficienta energetica.

"Nu vom face investitii la nivelul achizitilor mari, nu mai facem o alta ferma eoliana sau nu vizam alte bunuri. Inafara de investitiile pe care le facem in mod regulat, intentionam sa investim in eficienta energetica si eventual in companii care presteaza astfel de servicii" a completat CEO-ul CEZ.

Contractul lui Martin Zmelik in functia de CEO al CEZ Romania a fost prelungit cu doi ani de catre conducerea grupului CEZ, incepand cu data de 1 iulie.