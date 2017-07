Nissa, brand romanesc de fashion, intra pe piata poloneza prin deschiderea primului magazin cu o suprafata de 86 metri patrati in centrul comercial Arkadia din Varsovia, in aceasta vara.

Nissa ofera o gama larga de produse de inalta clasa pentru femei, care include haine, genti, pantofi si accesorii elegante. Colectia Nissa a fost prezentata pentru prima data in 2002, iar de atunci brandul a deschis 16 magazine in toata Romania. In plus, Nissa si-a extins prezenta globala prin distribuitori si agenti in numeroase tari din Europa si Orientul Mijlociu. Nissa castiga, de asemenea, popularitate in randul clientilor care cumpara de pe internet, in contextul in care vanzarile online au crescut cu peste 50% in fiecare an in ultimii trei ani.

Colliers International a reprezentat chiriasul in negocierile de inchiriere. "Suntem incantati ca am facilitat extinderea Nissa in Polonia. "Aceasta tranzactie demonstreaza ca piata poloneza atrage branduri straine de moda si are un potential de crestere ridicat si, prin urmare, mai multe branduri din strainatate pot urma exemplul", a spus Anna Radecka, Associate Director in cadrul departamentului de Retail al Colliers International Polonia.

Colliers International Group Inc. este unul dintre liderii globali in domeniul consultantei imobiliare, cu peste 15.000 specialisti care lucreaza in 68 de tari.

Sursa foto: FiledIMAGE/Shutterstock