Consiliul Concurentei a autorizat cu conditii tranzactia prin care grupul Lactalis preia Covalact si Lactate Harghita. In urma analizei, Consiliul Concurentei a constatat ca tranzactia poate conduce la consolidarea pozitiei grupului Lactalis pe piata productiei si comercializarii untului, la nivel national, cu efectul reducerii posibilitatilor de alegere ale consumatorilor. In aceasta situatie, ar fi existat posibilitatea ca tranzactia sa conduca la cresterea pretului untului.

Ca urmare, tranzactia a fost autorizata cu conditia respectarii unor angajamente asumate voluntar de catre grupul Lactalis. Astfel, grupul Lactalis si-a luat angajamentul de a cesiona marca de unt "La Dorna” pentru o anumita perioada de timp catre o companie cu "competenta industriala relevanta", independenta de grupul Lactalis. De asemenea, aceasta companie trebuie sa schimbe marca in urma unui proces de rebranding si sa comercializeze untul sub alta denumire.

Pe celelalte piete relevante nu au fost identificate ingrijorari concurentiale avand in vedere ca urmatorii concurenti pot crea o presiune concurentiala puternica asupra noii entitati, se arata in comunicatul emis de Consiliul Concurentei.

Pe parcursul procesului de analiza a tranzactiei, Consiliul Concurentei a solicitat partilor interesate (procesatori, fermieri, asociatii de profil – Liga Asociatiilor Producatorilor Agricoli din Romania - LAPAR, Liga Asociatiilor Producatorilor Agricoli din Romania - APRIL) sa prezinte observatii sau opinii atat in legatura cu operatiunea de concentrare economica notificata, cat si referitor la angajamentele propuse de catre grupul Lactalis.

Analiza Consiliului Concurentei a condus la concluzia ca, in urma angajamentelor asumate de partile implicate, realizarea operatiunii de concentrare economica nu mai ridica obstacole semnificative in calea concurentei efective, in special ca urmare a crearii sau consolidarii unei pozitii dominante pe piele relevante identificate.

La finalul anului trecut, francezii de la Lactalis au semnat acordul de preluare a producatorului Covalact. Fondul american SigmaBleyzer a iesit astfel din actionariatul Covalact dupa mai bine de noua ani de la achizitia producatorului de lactate. Fondul de investitii ajunsese sa detina 99,4% din actiunile companiei, potrivit Registrului Comertului.

Covalact a incheiat anul trecut cu afaceri de circa 200 mil. lei (45 mil. euro), un profit de 6 mil. lei (1,4 mil. euro) si un numar de 560 de angajati. Compania se afla in top 10 producatori de lactate din Romania in functie de cifra de afaceri. Covalact detine doua fabrici de lactate – Sf. Gheorghe si Miercurea Ciuc – reprezentand o capacitate de productie de 2.500 de tone.