Analiza profitabilitatii angajatilor marilor retaileri din Romania releva o serie de aspecte inedite. Unul dintre acestea este ca marimea conteaza mai putin atunci cand vine vorba despre cati bani aduc angajatii angajatorului. De pilda, Lidl, cu un numar mediu de 4.265 de angajati in 2016 a inregistrat, anul trecut, o profitabilitate anuala neta per angajat (indicatorul este obtinut prin impartirea profitului net la numarul mediu de angajati) de 51.053 lei (11.245 euro, la un curs de 4,54 lei pentru un euro).

Reteaua germana si-a depasit astfel ”verisorii” de la Kaufland, retailer care a inregistrat o profitabilitate per angajat de 46.433 lei per angajat (10.228 euro), in conditiile unui numar mediu de 14.070 angajati. Pe locul al treilea s-a situat Metro Cash&Carry, cu o profitabilitate per angajat de 24.984 lei in 2016 (5.503 euro), cu un numar mediu de 4.140 angajati.

De notat este ca, anul trecut, au existat si retaileri care au inregistrat pierderi si, implicit, profitabilitate negativa a angajatilor. Astfel, compania Hypermarche Romania, care opereaza hipermarketurile Cora, a avut o profitabilitate per angajat in valoare de minus 1.356 lei, in timp ce la Auchan Romania aceasta a fost de minus 2.564 lei.