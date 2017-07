Romania ocupa primul loc in top cinci tari din UE cu cel mai mare consum de tigarete provenite din comertul ilicit, cu 3,15 miliarde tigarete vandute pe piata neagra. Pe plan local, consumul de tigarete contrafacute si de contrabanda a crescut, in ultimul an, de la o medie de 15,6% in 2015, la 16,4% din consumul total, peste media europeana, de 9,5%, se arata intr-un studiu KPMG coordonat de RUSI.

Marble si Ashima sunt printre cele mai traficate tigarete de pe plan local, detinand peste 50% din piata neagra. Romania si Austria sunt singurele tari din Uniunea Europeana unde a crescut volumul de tigarete de contrabanda si contrafacute in 2016. Cresterea din Romania este cauzata in mare parte de dezvoltarea retelelor de crima organizata care opereaza pe teritoriul tarii.

Tigaretele de provenienta ilegala reprezinta peste 9% din consumul total din Europa in 2016. Incidenta comertului ilicit cu tigarete se mentine la cote ridicate in Uniunea Europeana, cu un total de 48 miliarde de tigarete de provenienta ilegala consumate, mai mult decat volumul total cumparat in mod legal in Franta, si au adus pierderi la bugetele de stat de 10,2 miliarde de euro, se mai arata in studiu.

De asemenea, in ciuda amenintarii sustinute, raportul arata ca eforturile depuse de autoritatile competente au contribuit la scaderea globala a consumului de tigarete ilegale din Europa, de la 9,8% in 2015 la 9,1% in 2016. In plus, factorii macroeconomici pozitivi, precum si mediul stabil de stabilire a preturilor au contribuit la reducerea cererii de produse ilicite.

“Raportul KPMG din acest an ofera incredere. Totusi, inca este nevoie de o abordare holistica a problemei comertului ilicit cu produse din tutun. Trebuie sa continuam sa colaboram, sa comunicam, sa luam atitudine si sa mentinem parteneriatele puternice existente. Dupa cum arata raportul, consumul de tigarete de contrabanda si contrafacute a scazut cu aproape 10% in 2016. Acestea sunt vesti foarte bune, pana in momentul in care observi ca 48,3 miliarde de tigarete de contrabanda si contrafacute au fost consumate, anul trecut, in regiune. Inca avem o problema majora”, a declarat Alvise Giustiniani, Head of Anti-Illicit Trade Department la Philip Morris International.

Alte concluzii relevante ale studiului:

48,3 miliarde tigarete de contrabanda si contrafacute au fost consumate in Europa, in 2016, ceea ce a costat guvernele pierderi de 10,2 miliarde de euro la bugetele de stat.

Ponderea consumului de tigari de contrabanda si contrafacute a scazut cu 8,8% intre 2015 si 2016, aceasta fiind cea mai mare scadere anuala inregistrata in 3 ani.

Ucraina a surclasat Belarus si a devenit sursa numarul 1 tigari ilegale, reprezentand 12% din totalul fluxului de tigari de contrabanda si contrafacute.

Cinci tari (Franta, Polonia, Marea Britanie, Germania si Italia) reprezinta 62% din consumul total de tigarete ilegale din Europa.

Munca continua a autoritatilor care aplica legea si controalele tot mai stricte la frontiera au contribuit la reducerea consumului de tigari ilegale in UE.

“Mai multi factori au condus la aceasta scadere binevenita a consumului ilicit de tigarete, dar nu ar trebui sa ne multumim cu atat. Lupta pentru combaterea comertului ilegal ar trebui sa fie mai puternica decat oricand. Trebuie sa continuam aceasta lupta, pentru a elimina problema odata pentru totdeauna. 48,3 miliarde de tigari ilegale consumate in UE sunt mai mult decat dimensiunea intregii piete de tigarete din Spania, iar acest lucru trebuie sa se opreasca. Zero ar trebui sa fie scopul nostru final”, a adaugat Alvise Giustiniani.

Studiul independent a fost coordonat de catre RUSI, avand la baza datele cantitative furnizate de KPMG prin intermediul raportului anual al proiectului SUN, care investigheaza amploarea comertului cu tigari ilicite in UE, Norvegia si Elvetia. In acest an, pentru prima data, RUSI a oferit o cercetare calitativa suplimentara, aducand o noua dimensiune studiului.

Cercetarea calitativa suplimentara a celor de la RUSI dezvaluie modul in care grupurile de crima organizata implicate in comertul cu tigari ilicite se confrunta cu riscuri mult mai mici comparativ cu alte forme de criminalitate. In intreaga Europa, autoritatilor care aplica legea s-au concentrat indeosebi pe activitatile criminale mai vizibile - in special asupra traficului de droguri - care sunt percepute ca fiind amenintari imediate. Intre timp, profiturile care reies din aceste activitati pot fi la fel de importante ca si cele legate de criminalitatea cu risc sporit. Tigarile ilicite au costuri scazute de productie si sunt usor de transportat, inregistrand, totodata, vanzari mari si o cerere constanta din partea consumatorilor.

“Grupurile de crima organizata implicate in comertul ilegal cu tigari din Europa sunt din ce in ce mai diverse in ceea ce priveste produsele pe care le transporta, le produc si le vand, precum si a rutelor si metodelor pe care le folosesc in acest proces”, spune Cathy Haenlein, Cercetator pentru Crima Organizata la RUSI.

“Studiul din acest an releva faptul ca consumul de tigari ilicite a scazut cu aproape 10% in 2016, cel mai mare declin inregistrat in ultimii trei ani. Cu toate acestea, este clar ca piata ilegala a tutunului continua sa evolueze, deoarece cercetarea noastra din 2016 arata aparitia unor noi marci, precum si schimbari in tarile care reprezinta surse principale de tigari ilegale”, Charlie Simpson, colaborator pentru acest studiu in KPMG UK.

Philip Morris International Inc. (PMI) este liderul mondial al industriei de tutun, ce detine sase dintre top 15branduri si produse la nivel international, ce sunt comercializate in peste 180 de piete. Alaturi de fabricarea si comercializarea tigaretelor, incluzand Marlboro, brandul de tigarete numarul unu mondial, dar si al altor produse de tutun, PMI este implicat in dezvoltarea si comercializarea produselor cu risc redus (Reduced-Risk Products – RRPs). PMI foloseste termenul de ”produse cu risc redus” pentru produsele care au potentialul de a reduce riscul individual si efectele nocive asupra populatiei, o alternativa pentru fumatul traditional.

In 1993, Philip Morris International a deschis o sucursala in Bucuresti si, patru ani mai tarziu, compania a inceput constructia unei fabrici ultra-moderne in Otopeni. Philip Morris comercializeaza astazi aproape 40 de variante de marci si are peste 800 de angajati.