Incepand cu acest an, brandul de cosmetice elmiplant isi extinde prezenta pe piata si intra in lanturile de farmacii cu o linie noua de ingrijire specializata a pielii, dedicata in exclusivitate acestui canal de distributie. Prin lansarea elmiplant Care Lab, brandul creste portofoliul de produse cu 11 unitati si previzioneaza o crestere anuala a cifrei de afaceri cu 5%.

“Extinderea pe un nou canal de distributie face parte din strategia Elmiplant de a fi cat mai aproape de consumatorii sai prin formule inovatoare de ingrijire a pielii. Linia Care Lab se diferentiaza de gamele clasice”, a spus Adriana Ilioiu, director de marketing Sarantis.

Noile produse au fost dezvoltate in urma rezultatelor cercetarilor si vor acoperi 3 segmente: ingrijirea tenului sensibil si atopic, predispus la iritatii si alergii, ingrijirea corpului in timpul si dupa sarcina si protectia solara.

Brandul de cosmetice Elmiplant infiintat in Romania in anul 1992, parte din grupul Sarantis, ofera un portofoliu de aproximativ 160 de produse dedicate ingrijirii pielii, distribuite la nivel national in comertul modern si traditional, dar si in canalele de distributie specializate, precum retelele de farmacii.