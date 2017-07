Vasile Iuga o inlocuieste, in pozitia de Presedinte al Consiliului de Administratie ANA Hotels, pe Alexandra Copos de Prada, care a decis sa se dedice in intregime business-ului pe care il conduce cu succes din 2014, ANA Pan, precum si dezvoltarii unor start-up-uri proprii in strainatate.

Vasile Iuga a acumulat o experienta de management de 26 de ani in cadrul PriceWaterhouseCoopers, unde a lucrat inca din 1991 si unde a devenit Partener international in anul 1997. Intre 2004 si 2015 a ocupat functia de Country Managing Partner, coordonand peste 600 de angajati din cinci birouri regionale. Intre 2008 si 2015, Vasile Iuga a fost Managing Partner al PwC Europa de Sud-Est, avand in subordine activitatea companiei din noua tari. Din anul 2004 a fost membru al boardului PwC Central and Eastern Europe Management Board.

Vasile Iuga este licentiat al Facultatii de Aeronautica din cadrul Institutului Politehnic Bucuresti. A absolvit cursuri la Harvard Business School, la London Business School, la Institut Europeen d'Administration des Affaires / European Institute of Business Administration (INSEAD, Fontainebleau, Paris) si la International Institute for Management Development (IMD, Lausanne).

ANA Hotels este prima companie romaneasca de ospitalitate din Romania dupa cifra de afaceri. Compania, fondata de George Copos in 1996, detine un portofoliu de 6 hoteluri localizate strategic in Bucuresti, Poiana Brasov si Eforie Nord.

ANA Hotels a incheiat anul 2016 cu o cifra de afaceri de 31,4 milioane euro (141,3 milioane lei), in crestere cu 10% fata de 2015, si a avut un numar mediu de 591 angajati.

Pentru anul 2017, compania are in derulare un numar consistent de proiecte de investitii in toate locatiile. La finalul lunii iunie s-a incheiat proiectul de renovare completa a hotelului Bradul din Poiana Brasov, o investitie ce a insumat peste 2 milioane Euro. Pe perioada verii, investitiile vor continua la hotelul Crowne Plaza Bucharest, cu extinderea si reamenjarea zonei spa si a ballroom-ului. Pentru finalul anului este programata demararea proiectului de renovare a camerelor de la Athenee Palace Hilton, in paralel cu amenajarea unei zone de tratament in aer liber la Eforie Nord.